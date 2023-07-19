19 июля 2023

В SuperJob рассказали, у кого в этом году выросли зарплаты

SuperJob: IT-специалисты стали зарабатывать в этом году еще больше
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата у IT-специалистов выросла за год на 8,2%, отметили в SuperJob Фото:

В этом году зарплаты выросли у специалистов IT-служб, строительства и банковской сферы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе SuperJob (сервис по поиску работы).

«Рост зарплат по сравнению с прошлыми годами замедляется. Но есть подъем в IT — за год на 8,2%. Также в строительстве — на 6,8%, в банках на 5,9%», — отметили в SuperJob.

В беседе с URA.RU директор Центра карьеры Корпорации «Синергия» Анна Рудакова добавила, что работодатели готовы увеличивать заработные платы специалистам, которые могут помочь в вопросах импортозамещения. «По критерию самых высокооплачиваемых и востребованных на рынке труда до сих пор в списке лидируют специальности IT-сферы: разработчики-программисты, специалисты по анализу больших данных (Big Data Analyst), искусственному интеллекту, геймдев (разработка игр, — прим. URA.RU), операторы беспилотных устройств, специалисты по VR/AR/MR. Также довольно популярны профессии, связанные с производством, импортозамещением технологий и развитием новых. Поэтому российский бизнес готов увеличивать зарплаты и привлекать лучших экспертов в этой области», — объяснила она.

Собеседник агентства подчеркнула, что работодатели стремятся стимулировать в виде повышения заработных плат логистов и специалистов по ВЭД (курируют процессы по сопровождению экспортно-импортных операций). «Из неожиданно вырвавшихся вперед, с точки зрения стимулирования и привлечения сотрудников компаниями, можно выделить логистов и специалистов по ВЭД, особенно работающих с Азией и Ближним Востоком, а также трендвотчеров (изучают изменения в экономике, политике, науке, культуре, — прим. URA.RU) и юристов», — заявила Рудакова.

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В этом году зарплаты выросли у специалистов IT-служб, строительства и банковской сферы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе SuperJob (сервис по поиску работы). «Рост зарплат по сравнению с прошлыми годами замедляется. Но есть подъем в IT — за год на 8,2%. Также в строительстве — на 6,8%, в банках на 5,9%», — отметили в SuperJob. В беседе с URA.RU директор Центра карьеры Корпорации «Синергия» Анна Рудакова добавила, что работодатели готовы увеличивать заработные платы специалистам, которые могут помочь в вопросах импортозамещения. «По критерию самых высокооплачиваемых и востребованных на рынке труда до сих пор в списке лидируют специальности IT-сферы: разработчики-программисты, специалисты по анализу больших данных (Big Data Analyst), искусственному интеллекту, геймдев (разработка игр, — прим. URA.RU), операторы беспилотных устройств, специалисты по VR/AR/MR. Также довольно популярны профессии, связанные с производством, импортозамещением технологий и развитием новых. Поэтому российский бизнес готов увеличивать зарплаты и привлекать лучших экспертов в этой области», — объяснила она. Собеседник агентства подчеркнула, что работодатели стремятся стимулировать в виде повышения заработных плат логистов и специалистов по ВЭД (курируют процессы по сопровождению экспортно-импортных операций). «Из неожиданно вырвавшихся вперед, с точки зрения стимулирования и привлечения сотрудников компаниями, можно выделить логистов и специалистов по ВЭД, особенно работающих с Азией и Ближним Востоком, а также трендвотчеров (изучают изменения в экономике, политике, науке, культуре, — прим. URA.RU) и юристов», — заявила Рудакова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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