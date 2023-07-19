В Госдуме обсуждают запрет ведения соцсетей для части силовиков

Сотрудникам Росгвардии намерены запретить вести социальные сети

19 июля 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Росгвардейцам могут запретить публиковать информацию о себе в интернете Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Государственной Думе РФ обсуждают запрет на ведение соцсетей для представителей Росгвардии. Согласно поправкам в закон, силовикам могут запретить размещать информацию о себе и своих близких. «Росгвардейцам будет запрещено публиковать [в сети] данные о гражданском персонале войск нацгвардии, информацию о членах семей и родителях, <…> которая позволит установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам», — говорится в тексте документа в распоряжении ТАСС. Также могут ввести запрет на публикацию данных о принадлежности к роду войск. Кроме того нельзя будет публиковать информацию о служебной деятельности. Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о наделяющий Росгвардию военной техникой. Также силовики будут оснащены тяжелым вооружением.

В Государственной Думе РФ обсуждают запрет на ведение соцсетей для представителей Росгвардии. Согласно поправкам в закон, силовикам могут запретить размещать информацию о себе и своих близких. «Росгвардейцам будет запрещено публиковать [в сети] данные о гражданском персонале войск нацгвардии, информацию о членах семей и родителях, <…> которая позволит установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам», — говорится в тексте документа в распоряжении ТАСС. Также могут ввести запрет на публикацию данных о принадлежности к роду войск. Кроме того нельзя будет публиковать информацию о служебной деятельности. Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о наделяющий Росгвардию военной техникой. Также силовики будут оснащены тяжелым вооружением.