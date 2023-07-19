19 июля 2023

В Госдуме обсуждают запрет ведения соцсетей для части силовиков

Сотрудникам Росгвардии намерены запретить вести социальные сети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовые структуры. Пермь, шеврон росгвардии
Росгвардейцам могут запретить публиковать информацию о себе в интернете Фото:

В Государственной Думе РФ обсуждают запрет на ведение соцсетей для представителей Росгвардии. Согласно поправкам в закон, силовикам могут запретить размещать информацию о себе и своих близких.

«Росгвардейцам будет запрещено публиковать [в сети] данные о гражданском персонале войск нацгвардии, информацию о членах семей и родителях, <…> которая позволит установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам», — говорится в тексте документа в распоряжении ТАСС. Также могут ввести запрет на публикацию данных о принадлежности к роду войск. Кроме того нельзя будет публиковать информацию о служебной деятельности.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о наделяющий Росгвардию военной техникой. Также силовики будут оснащены тяжелым вооружением.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Государственной Думе РФ обсуждают запрет на ведение соцсетей для представителей Росгвардии. Согласно поправкам в закон, силовикам могут запретить размещать информацию о себе и своих близких. «Росгвардейцам будет запрещено публиковать [в сети] данные о гражданском персонале войск нацгвардии, информацию о членах семей и родителях, <…> которая позволит установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам», — говорится в тексте документа в распоряжении ТАСС. Также могут ввести запрет на публикацию данных о принадлежности к роду войск. Кроме того нельзя будет публиковать информацию о служебной деятельности. Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о наделяющий Росгвардию военной техникой. Также силовики будут оснащены тяжелым вооружением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...