В Госдуме обсуждают запрет ведения соцсетей для части силовиков

В Государственной Думе РФ обсуждают запрет на ведение соцсетей для представителей Росгвардии. Согласно поправкам в закон, силовикам могут запретить размещать информацию о себе и своих близких.
«Росгвардейцам будет запрещено публиковать [в сети] данные о гражданском персонале войск нацгвардии, информацию о членах семей и родителях, <…> которая позволит установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам», — говорится в тексте документа в распоряжении ТАСС. Также могут ввести запрет на публикацию данных о принадлежности к роду войск. Кроме того нельзя будет публиковать информацию о служебной деятельности.
Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о наделяющий Росгвардию военной техникой. Также силовики будут оснащены тяжелым вооружением.
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