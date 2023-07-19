19 июля 2023

Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Путин подчеркнул, что нужно думать именно о собственных ресурсах внутри страны Фото:

Сегодня России необходимо серьезно заняться развитием искусственного интеллекта в рамках страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что необходимо включить требования обязательного использования искусственного интеллекта компаниями при получении госсубсидий.

Кроме того, президент отметил, что без определенных связей и контактов на мировом уровне в этой сфере обойтись нельзя. Однако нужно стараться самим продвигать эту область информатики самостоятельно, подчеркнул он.

Также на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент задал вопрос главе Сбера Герману Грефу о том, заменит ли его в будущем искусственный интеллект. В ответ на вопрос Греф сказал, что «к этому все и идет».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня России необходимо серьезно заняться развитием искусственного интеллекта в рамках страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что необходимо включить требования обязательного использования искусственного интеллекта компаниями при получении госсубсидий. Кроме того, президент отметил, что без определенных связей и контактов на мировом уровне в этой сфере обойтись нельзя. Однако нужно стараться самим продвигать эту область информатики самостоятельно, подчеркнул он. Также на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент задал вопрос главе Сбера Герману Грефу о том, заменит ли его в будущем искусственный интеллект. В ответ на вопрос Греф сказал, что «к этому все и идет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...