Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта

19 июля 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Путин подчеркнул, что нужно думать именно о собственных ресурсах внутри страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня России необходимо серьезно заняться развитием искусственного интеллекта в рамках страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что необходимо включить требования обязательного использования искусственного интеллекта компаниями при получении госсубсидий. Кроме того, президент отметил, что без определенных связей и контактов на мировом уровне в этой сфере обойтись нельзя. Однако нужно стараться самим продвигать эту область информатики самостоятельно, подчеркнул он. Также на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент задал вопрос главе Сбера Герману Грефу о том, заменит ли его в будущем искусственный интеллект. В ответ на вопрос Греф сказал, что «к этому все и идет».

Сегодня России необходимо серьезно заняться развитием искусственного интеллекта в рамках страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что необходимо включить требования обязательного использования искусственного интеллекта компаниями при получении госсубсидий. Кроме того, президент отметил, что без определенных связей и контактов на мировом уровне в этой сфере обойтись нельзя. Однако нужно стараться самим продвигать эту область информатики самостоятельно, подчеркнул он. Также на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент задал вопрос главе Сбера Герману Грефу о том, заменит ли его в будущем искусственный интеллект. В ответ на вопрос Греф сказал, что «к этому все и идет».