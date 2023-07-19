Главные заявления Путина на заседании площадки «Россия — Страна возможностей»

Путин заявил, что развитие ИИ в России так же важно, как ракетные и атомные проекты СССР
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил о важности развития искусственного интеллекта Фото:

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В ходе мероприятия он заявил, что развитие Искусственного интеллекта (ИИ) в стране столь же важно, как атомные и ракетные проекты во времена СССР. URA.RU собрало главные заявления российского лидера.

  • Путин заявил, что развитие в России искусственного интеллекта так же важно, как ракетные и атомные проекты во времена Советского Союза. Он убежден, что за подобными технологиями будущее не только российского государства, но и всего мира.
  • Президент выразил уверенность, что вскоре российские города, улицы, парки и школы будут носить имена участников спецоперации.
  • По словам Путина, более 80% молодых россиян считают, что в стране созданы хорошие условия для развития.
  • Российский лидер заявил, что в студенческие годы подрабатывал, разгружая мешки. При этом Путин признался, что это занятие ему не очень понравилось.
  • Глава государства подчеркнул, что Россия исчерпала лимит на революции еще в прошлом веке. Об этом же он говорил в 2021 году, отметив тогда, что страна должна развиваться спокойно.
  • Президент уверен, что видеоигры — не просто развлечение, а масштабный и многомиллиардный бизнес. По его словам, игры должны воспитывать человека и прививать ему общечеловеческие ценности, передает RT.
  • Путин заявил, что правда является лучшим оружием против лжи и пропаганды. Он подчеркнул, что именно по этой причине за рубежом блокируют ресурс Russia Today, направленный на западную аудиторию.
  • Также на заседании президент задал вопрос главе Сбера Герману Грефу о том, заменит ли его в будущем искусственный интеллект. В ответ на вопрос Греф сказал, что «к этому все и идет». «С такими людьми прогресс невозможен, все будет тормозить», — в шутку сказал Путин.

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Президент России Владимир Путин выступил на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В ходе мероприятия он заявил, что развитие Искусственного интеллекта (ИИ) в стране столь же важно, как атомные и ракетные проекты во времена СССР. URA.RU собрало главные заявления российского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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