Главные заявления Путина на заседании площадки «Россия — Страна возможностей»

Путин заявил, что развитие ИИ в России так же важно, как ракетные и атомные проекты СССР

19 июля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о важности развития искусственного интеллекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выступил на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В ходе мероприятия он заявил, что развитие Искусственного интеллекта (ИИ) в стране столь же важно, как атомные и ракетные проекты во времена СССР. URA.RU собрало главные заявления российского лидера. Путин заявил, что развитие в России искусственного интеллекта так же важно, как ракетные и атомные проекты во времена Советского Союза. Он убежден, что за подобными технологиями будущее не только российского государства, но и всего мира.

Президент выразил уверенность, что вскоре российские города, улицы, парки и школы будут носить имена участников спецоперации.

По словам Путина, более 80% молодых россиян считают, что в стране созданы хорошие условия для развития.

Российский лидер заявил, что в студенческие годы подрабатывал, разгружая мешки. При этом Путин признался, что это занятие ему не очень понравилось.

Глава государства подчеркнул, что Россия исчерпала лимит на революции еще в прошлом веке. Об этом же он говорил в 2021 году, отметив тогда, что страна должна развиваться спокойно.

Президент уверен, что видеоигры — не просто развлечение, а масштабный и многомиллиардный бизнес. По его словам, игры должны воспитывать человека и прививать ему общечеловеческие ценности, передает RT.

Путин заявил, что правда является лучшим оружием против лжи и пропаганды. Он подчеркнул, что именно по этой причине за рубежом блокируют ресурс Russia Today, направленный на западную аудиторию.

Также на заседании президент задал вопрос главе Сбера Герману Грефу о том, заменит ли его в будущем искусственный интеллект. В ответ на вопрос Греф сказал, что «к этому все и идет». «С такими людьми прогресс невозможен, все будет тормозить», — в шутку сказал Путин.

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В ходе мероприятия он заявил, что развитие Искусственного интеллекта (ИИ) в стране столь же важно, как атомные и ракетные проекты во времена СССР. URA.RU собрало главные заявления российского лидера.