19 июля 2023

ЕС заявил, что работает над увеличением вывоза украинского зерна по суше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
ЕС после закрытия сделки работает над увеличением вывоза зерна из Украины по суше Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Из-за прекращения действия черноморской зерновой инициативы Евросоюз начал обсуждать с приграничными с Украиной странами увеличение пропускной способности «маршрутов солидарности» (сухопутные и речные пути для массового вывоза зерна с Украины — прим. URA.RU). Об этом рассказал представитель пресс-службы ЕК.

«Еврокомиссия интенсивно работает с пятью приграничными странами ЕС, Украиной и Молдавией по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности маршрутов солидарности», — сообщил представитель Еврокомиссии РИА Новости. По его словам, ЕС делает это под руководством вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

«Маршруты солидарности» были запущены Евросоюзом в марте 2022 года. Предполагалось, что Киев должен был получать дополнительные экспортные поступления, однако из-за проблем с логистикой все это привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за прекращения действия черноморской зерновой инициативы Евросоюз начал обсуждать с приграничными с Украиной странами увеличение пропускной способности «маршрутов солидарности» (сухопутные и речные пути для массового вывоза зерна с Украины — прим. URA.RU). Об этом рассказал представитель пресс-службы ЕК. «Еврокомиссия интенсивно работает с пятью приграничными странами ЕС, Украиной и Молдавией по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности маршрутов солидарности», — сообщил представитель Еврокомиссии РИА Новости. По его словам, ЕС делает это под руководством вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса. «Маршруты солидарности» были запущены Евросоюзом в марте 2022 года. Предполагалось, что Киев должен был получать дополнительные экспортные поступления, однако из-за проблем с логистикой все это привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...