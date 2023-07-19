ЕС заявил, что работает над увеличением вывоза украинского зерна по суше

Из-за прекращения действия черноморской зерновой инициативы Евросоюз начал обсуждать с приграничными с Украиной странами увеличение пропускной способности «маршрутов солидарности» (сухопутные и речные пути для массового вывоза зерна с Украины — прим. URA.RU). Об этом рассказал представитель пресс-службы ЕК.
«Еврокомиссия интенсивно работает с пятью приграничными странами ЕС, Украиной и Молдавией по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности маршрутов солидарности», — сообщил представитель Еврокомиссии РИА Новости. По его словам, ЕС делает это под руководством вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.
«Маршруты солидарности» были запущены Евросоюзом в марте 2022 года. Предполагалось, что Киев должен был получать дополнительные экспортные поступления, однако из-за проблем с логистикой все это привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах.
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