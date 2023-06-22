В Венгрии предложили расширить зерновую сделку для Украины

23 июня 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

Венгрия предлагает увеличить количество портов, через которые экспортируется украинское зерно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Венгрия планирует провести переговоры с Турцией, чтобы увеличить количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. «Продукты остаются в соседних с Украиной странах, а потому маршруты солидарности не выполняют свою роль. Раньше оставалось 40-50 тонн зерна, теперь же речь идет о 2,5 миллиона тонн. Целью является расширение морского транспортного маршрута, по которому уходит лишь 12% украинской сельхозпродукции», — приводятся слова Надя на сайте министерства сельского хозяйства Венгрии. Также сообщается, что Надь попросил у министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса «мандат, чтобы вести переговоры с Турцией об открытии новых морских путей». Телюс, в свою очередь, назвал инициативу Венгрии «важной» и сообщил о поддержке со стороны Варшавы. Черноморская инициатива, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть зерна в свои государства, а не в страны Африки. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратится 18 июля. Он объяснил такое решение тем, что имеющиеся договоренности не выполняются. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что хочет продолжения зерновой сделки с Россией. Он уточнил, что организация контактирует и с РФ, и с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Венгрия планирует провести переговоры с Турцией, чтобы увеличить количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. «Продукты остаются в соседних с Украиной странах, а потому маршруты солидарности не выполняют свою роль. Раньше оставалось 40-50 тонн зерна, теперь же речь идет о 2,5 миллиона тонн. Целью является расширение морского транспортного маршрута, по которому уходит лишь 12% украинской сельхозпродукции», — приводятся слова Надя на сайте министерства сельского хозяйства Венгрии. Также сообщается, что Надь попросил у министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса «мандат, чтобы вести переговоры с Турцией об открытии новых морских путей». Телюс, в свою очередь, назвал инициативу Венгрии «важной» и сообщил о поддержке со стороны Варшавы. Черноморская инициатива, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть зерна в свои государства, а не в страны Африки. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратится 18 июля. Он объяснил такое решение тем, что имеющиеся договоренности не выполняются. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что хочет продолжения зерновой сделки с Россией. Он уточнил, что организация контактирует и с РФ, и с Украиной.