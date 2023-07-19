В продукции Avon обнаружили листовки в поддержку украинских боевиков

«Коммерсант»: в продукции Avon нашли листовки в поддержку террористов, нападавших на Белгородскую область

20 июля 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

После начала спецоперации компания продолжила производство в стране, поддерживая своих представителей Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В продукции косметической компании Avon были обнаружены листовки в поддержку диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы которых совершали атаки на приграничные регионы России. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов и полиции. Полиция и Следственный комитет РФ проводят доследственную проверку по поводу листовок от Avon в поддержку террористических формирований и ВСУ. В доставленных курьерами посылках с парфюмерией обнаружились печатные тексты с осуждением спецоперации и словами благодарности от террористов, устроивших нападения на Брянскую и Белгородскую области, пишет « Коммерсант ». Так, например, некоторое время назад мужчина из Москвы заказал доставку косметики курьерской службой для своей жены. При получении посылки он заметил повреждения на упаковке. Вскрыв ее, он обнаружил бумагу, на которой содержалась агрессивная информация о действиях России на Украине. Мужчина решил, что сторонники ВСУ вскрыли упаковку и подложили туда листовку. Он сообщил полиции о находке, после чего началась проверка. В самой Avon ситуацию пока не комментируют. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков выступил с инициативой о распространении листовок о зверствах украинских нацистов. По его мнению, это нужно для того, чтобы иностранцы больше знали о конфликте в Донбассе и спецоперации на Украине, а также о преступлениях ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В продукции косметической компании Avon были обнаружены листовки в поддержку диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы которых совершали атаки на приграничные регионы России. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов и полиции. Полиция и Следственный комитет РФ проводят доследственную проверку по поводу листовок от Avon в поддержку террористических формирований и ВСУ. В доставленных курьерами посылках с парфюмерией обнаружились печатные тексты с осуждением спецоперации и словами благодарности от террористов, устроивших нападения на Брянскую и Белгородскую области, пишет «Коммерсант». Так, например, некоторое время назад мужчина из Москвы заказал доставку косметики курьерской службой для своей жены. При получении посылки он заметил повреждения на упаковке. Вскрыв ее, он обнаружил бумагу, на которой содержалась агрессивная информация о действиях России на Украине. Мужчина решил, что сторонники ВСУ вскрыли упаковку и подложили туда листовку. Он сообщил полиции о находке, после чего началась проверка. В самой Avon ситуацию пока не комментируют. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков выступил с инициативой о распространении листовок о зверствах украинских нацистов. По его мнению, это нужно для того, чтобы иностранцы больше знали о конфликте в Донбассе и спецоперации на Украине, а также о преступлениях ВСУ.