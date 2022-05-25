Власти РФ распространят листовки о зверствах украинских нацистов

25 мая 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Документы должны быть переведены на разные языки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы иностранцы больше знали о конфликте в Донбассе и спецоперации на Украине, а также о преступлениях украинских националистов, нужно создать документ и распространить его на разных языках мира. Об этом на пресс-конференции «Военные преступления киевского режима: показания очевидцев» заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. «У нас была задумка: собрать в одном месте шпаргалку, которая даст базовые знания о ситуации в Донбассе и спецоперации на Украине. Мы бесплатно будем ее распространять в печатном виде и вывесим в pdf-формате на разных языках, чтобы люди в любой стране мира знали, что происходит», — приводятся слова Примакова в официальном telegram-канале организации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Главная задача российских войск — защита населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года — после начала конфликта между ДНР, ЛНР и украинским правительством. Основная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация территории, речи об оккупации не идет. В результате освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Президент РФ Владимир Путин уже разрешил жителям освобожденных Запорожской и Херсонской областей получать гражданство России в упрощенном порядке.

Чтобы иностранцы больше знали о конфликте в Донбассе и спецоперации на Украине, а также о преступлениях украинских националистов, нужно создать документ и распространить его на разных языках мира. Об этом на пресс-конференции «Военные преступления киевского режима: показания очевидцев» заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. «У нас была задумка: собрать в одном месте шпаргалку, которая даст базовые знания о ситуации в Донбассе и спецоперации на Украине. Мы бесплатно будем ее распространять в печатном виде и вывесим в pdf-формате на разных языках, чтобы люди в любой стране мира знали, что происходит», — приводятся слова Примакова в официальном telegram-канале организации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Главная задача российских войск — защита населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года — после начала конфликта между ДНР, ЛНР и украинским правительством. Основная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация территории, речи об оккупации не идет. В результате освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Президент РФ Владимир Путин уже разрешил жителям освобожденных Запорожской и Херсонской областей получать гражданство России в упрощенном порядке.