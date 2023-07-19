Алексей Охлопков покинул пост вице-губернатора ХМАО 23 июня Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Бывший вице-губернатор ХМАО Алексей Охлопков и его друг, бизнесмен Вачаган Мовсисян, после синхронных отставок готовят новый совместный проект в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«После синхронной отставки экс-чиновник Охлопков и экс-предприниматель Мовсисян, возглавлявший „Северные строительные технологии“ (строитель домов комфорт-класса в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске — прим. URA.RU), отправились на отдых в Армению, где и начали разрабатывать бизнес-план. Во время отпуска друзья задумались о возвращении к былой модели девелоперского бизнеса — с использованием жен в качестве прокси-менеджеров. В Югре семейному подряду стало тесно. Поговаривают, что они замахнулись на столичный строительный рынок. Тем более, что и ИП супруги Охлопкова, и ООО, зарегистрированное на жену Мовсисяна, позволяют это сделать», — сообщает инсайдер.

По словам другого источника URA.RU, Охлопков и Мовсисян решили развивать компанию «Азбука Девелопмент», которая занимается строительством элитного комплекса «Дягилев» в Ханты-Мансийске. «Мовсисян уже переоформил ее на свое имя. Но не исключено, что для Москвы понадобится учредить еще одно юридическое лицо либо воспользоваться фирмой, которой руководит супруга Мовсисяна», — уточнил информатор.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, ООО «Азбука Девелопмент» 18 июля 2023 года действительно возглавил Мовсисян. Он сменил на руководящем посту Павла Чусовитина, который в свое время был главой ряда юридических лиц, связанных с Мовсисяном, его супругой Марией Преловской и Светланой Охлопковой. Так, например, в состав учредителей ООО «Таун Лайф» (предприятие является учредителем «Азбуки Девелопмент») в разное время входили и Охлопкова, и Преловская, и сам Мовсисян (он выходил из состава в феврале 2021 года и вновь вошел в мае того же года).

По информации из открытых источников, ИП Светланы Охлопковой зарегистрировано в Москве, основной вид деятельности — архитектурные и инженерные изыскания. У московского ООО «Гарант», которым руководит Преловская, в профиле основной является как деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

В распоряжении редакции нет актуального номера Мовсисяна. Охлопков не ответил на звонок корреспондента агентства.