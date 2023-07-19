В Екатеринбурге пенсионер заглядывал в детские коляски и преследовал девочек

20 июля 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Мужчина часто ходит по улице Академика Сахарова и пристает к детям с вопросами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в Академическом районе 19 июля пенсионер заглядывал в детские коляски, подходил к детям и расспрашивал их, а двух девочек, которые убегали от него, — преследовал. По словам читателя URA.RU, мужчина шел за девочками и матерился на них. «На прогулке в Академическом я увидела, как пенсионер, не обращая внимания на взрослых, заглядывал в каждую коляску. Также он подходил к детишкам и спрашивал у них, где они живут, и что у них лежит в сумках. А двух девочек он вообще начал преследовать. Они убежали от него на другую детскую площадку, он шел за ними и матерился на них», — поделилась собеседница агентства. По словам очевидицы, мужчина украл деньги из сумки другой девушки. Пенсионер, как отмечает собеседница, пристает к детям с вопросами уже не первый раз. «Он ходит по улицам Академика Парина и Академика Сахарова», — добавила очевидица. По ее словам, пенсионер может без согласия ребенка взять у него сумку и обыскать ее. Также он роется в портфелях, которые лежат на скамейках. «Мне известно, что он украл телефон и деньги», — заявила девушка. Источник агентства уверяет, что мужчина является генералом в отставке, и что он легко может войти в доверие к ребенку. Когда люди делают ему замечания, то он становится агрессивным. «За руку [на улице] его никто не ловил. Знаю, что он ворует в магазинах, но ему только штрафы выписывают», — резюмировала собеседница. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что информация о подозрительном пенсионере в полицию не поступала. «Просим всех, кто обладает данными о гражданине, позвонить по телефону +7 (343) 294-14-94 (дежурная часть) или 02 (102 мобильный)», — добавили в полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в Академическом районе 19 июля пенсионер заглядывал в детские коляски, подходил к детям и расспрашивал их, а двух девочек, которые убегали от него, — преследовал. По словам читателя URA.RU, мужчина шел за девочками и матерился на них. «На прогулке в Академическом я увидела, как пенсионер, не обращая внимания на взрослых, заглядывал в каждую коляску. Также он подходил к детишкам и спрашивал у них, где они живут, и что у них лежит в сумках. А двух девочек он вообще начал преследовать. Они убежали от него на другую детскую площадку, он шел за ними и матерился на них», — поделилась собеседница агентства. По словам очевидицы, мужчина украл деньги из сумки другой девушки. Пенсионер, как отмечает собеседница, пристает к детям с вопросами уже не первый раз. «Он ходит по улицам Академика Парина и Академика Сахарова», — добавила очевидица. По ее словам, пенсионер может без согласия ребенка взять у него сумку и обыскать ее. Также он роется в портфелях, которые лежат на скамейках. «Мне известно, что он украл телефон и деньги», — заявила девушка. Источник агентства уверяет, что мужчина является генералом в отставке, и что он легко может войти в доверие к ребенку. Когда люди делают ему замечания, то он становится агрессивным. «За руку [на улице] его никто не ловил. Знаю, что он ворует в магазинах, но ему только штрафы выписывают», — резюмировала собеседница. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что информация о подозрительном пенсионере в полицию не поступала. «Просим всех, кто обладает данными о гражданине, позвонить по телефону +7 (343) 294-14-94 (дежурная часть) или 02 (102 мобильный)», — добавили в полиции.