Минфин и ФНС расширят круг компаний, имеющим доступ к налоговому мониторингу

Минфин и ФНС расширят режим налогового мониторинга

20 июля 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Минфин и ФНС расширят режим налогового мониторинга Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российским компаниям расширят доступ в налоговый мониторинг (технология, которая позволяет в удаленном режиме налаживать удаленные контакты с налоговиками) — присоединиться к этой системе смогут компании с выручкой от 800 млн рублей. Об этом рассказал источник, знакомый с планами Минфина и ФНС, информацию подтвердил федеральный чиновник. Власти хотят охватить налоговым мониторингом большее количество компаний. Для этого будет на 20% понижена планка по финансовым показателям бизнеса, который может применять этот режим. Сейчас к системе могут присоединяться компании с оборотом от 1 млрд, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 млн руб. Соответственно, пороги установят на уровне в 800 млн и 80 млн руб., передают «Ведомости». Ранее Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль, исключив из него ряд субъектов. Теперь из-под налога выведены застройщики с проектами, привлекающими деньги граждан через эскроу-счета. Кроме того, налог не будут платить банки, в отношении которых принимаются меры по предупреждению банкротства.

Российским компаниям расширят доступ в налоговый мониторинг (технология, которая позволяет в удаленном режиме налаживать удаленные контакты с налоговиками) — присоединиться к этой системе смогут компании с выручкой от 800 млн рублей. Об этом рассказал источник, знакомый с планами Минфина и ФНС, информацию подтвердил федеральный чиновник. Власти хотят охватить налоговым мониторингом большее количество компаний. Для этого будет на 20% понижена планка по финансовым показателям бизнеса, который может применять этот режим. Сейчас к системе могут присоединяться компании с оборотом от 1 млрд, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 млн руб. Соответственно, пороги установят на уровне в 800 млн и 80 млн руб., передают «Ведомости». Ранее Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль, исключив из него ряд субъектов. Теперь из-под налога выведены застройщики с проектами, привлекающими деньги граждан через эскроу-счета. Кроме того, налог не будут платить банки, в отношении которых принимаются меры по предупреждению банкротства.