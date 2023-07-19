19 июля 2023

Минфин и ФНС расширят круг компаний, имеющим доступ к налоговому мониторингу

Минфин и ФНС расширят режим налогового мониторинга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, очки, налог, 3-ндфл, декларация о доходах
Минфин и ФНС расширят режим налогового мониторинга Фото:

Российским компаниям расширят доступ в налоговый мониторинг (технология, которая позволяет в удаленном режиме налаживать удаленные контакты с налоговиками) — присоединиться к этой системе смогут компании с выручкой от 800 млн рублей. Об этом рассказал источник, знакомый с планами Минфина и ФНС, информацию подтвердил федеральный чиновник.

Власти хотят охватить налоговым мониторингом большее количество компаний. Для этого будет на 20% понижена планка по финансовым показателям бизнеса, который может применять этот режим. Сейчас к системе могут присоединяться компании с оборотом от 1 млрд, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 млн руб. Соответственно, пороги установят на уровне в 800 млн и 80 млн руб., передают «Ведомости».

Ранее Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль, исключив из него ряд субъектов. Теперь из-под налога выведены застройщики с проектами, привлекающими деньги граждан через эскроу-счета. Кроме того, налог не будут платить банки, в отношении которых принимаются меры по предупреждению банкротства.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российским компаниям расширят доступ в налоговый мониторинг (технология, которая позволяет в удаленном режиме налаживать удаленные контакты с налоговиками) — присоединиться к этой системе смогут компании с выручкой от 800 млн рублей. Об этом рассказал источник, знакомый с планами Минфина и ФНС, информацию подтвердил федеральный чиновник. Власти хотят охватить налоговым мониторингом большее количество компаний. Для этого будет на 20% понижена планка по финансовым показателям бизнеса, который может применять этот режим. Сейчас к системе могут присоединяться компании с оборотом от 1 млрд, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 млн руб. Соответственно, пороги установят на уровне в 800 млн и 80 млн руб., передают «Ведомости». Ранее Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль, исключив из него ряд субъектов. Теперь из-под налога выведены застройщики с проектами, привлекающими деньги граждан через эскроу-счета. Кроме того, налог не будут платить банки, в отношении которых принимаются меры по предупреждению банкротства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...