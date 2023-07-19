Госдума изменила закон о налоге на сверхприбыль для компаний

Госдума доработала и приняла во втором чтении закон о налоге на сверхприбыль
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Налог на сверхприбыль будут платить крупные компании Фото:

Государственная Дума РФ во втором приняла закон о налоге на сверхприбыль, исключив из него ряд субъектов. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

В рамках второго чтения Госдума вывела из-под налога застройщиков с проектами, привлекающими деньги граждан через эскроу-счета. Кроме того, налог не будут платить банки, в отношении которых принимаются меры по предупреждению банкротства. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госдумы.

Закон был разработан с целью увеличения доходов федерального бюджета. Согласно ему, крупные компании, с доналоговой прибылью за 2021—2022 год, превышающей миллиард рублей, должны разово выплатить налог. За счет налога власти хотят привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей, а направить эти деньги хотят на развитие соцсферы.

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Государственная Дума РФ во втором приняла закон о налоге на сверхприбыль, исключив из него ряд субъектов. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. В рамках второго чтения Госдума вывела из-под налога застройщиков с проектами, привлекающими деньги граждан через эскроу-счета. Кроме того, налог не будут платить банки, в отношении которых принимаются меры по предупреждению банкротства. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госдумы. Закон был разработан с целью увеличения доходов федерального бюджета. Согласно ему, крупные компании, с доналоговой прибылью за 2021—2022 год, превышающей миллиард рублей, должны разово выплатить налог. За счет налога власти хотят привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей, а направить эти деньги хотят на развитие соцсферы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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