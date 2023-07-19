Госдума изменила закон о налоге на сверхприбыль для компаний Госдума доработала и приняла во втором чтении закон о налоге на сверхприбыль 19 июля 2023 в 17:06 Размер текста - 17 + Налог на сверхприбыль будут платить крупные компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Государственная Дума РФ во втором приняла закон о налоге на сверхприбыль, исключив из него ряд субъектов. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. В рамках второго чтения Госдума вывела из-под налога застройщиков с проектами, привлекающими деньги граждан через эскроу-счета. Кроме того, налог не будут платить банки, в отношении которых принимаются меры по предупреждению банкротства. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госдумы . Закон был разработан с целью увеличения доходов федерального бюджета. Согласно ему, крупные компании, с доналоговой прибылью за 2021—2022 год, превышающей миллиард рублей, должны разово выплатить налог. За счет налога власти хотят привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей, а направить эти деньги хотят на развитие соцсферы. Государственная Дума РФ во втором приняла закон о налоге на сверхприбыль, исключив из него ряд субъектов. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. В рамках второго чтения Госдума вывела из-под налога застройщиков с проектами, привлекающими деньги граждан через эскроу-счета. Кроме того, налог не будут платить банки, в отношении которых принимаются меры по предупреждению банкротства. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госдумы. Закон был разработан с целью увеличения доходов федерального бюджета. Согласно ему, крупные компании, с доналоговой прибылью за 2021—2022 год, превышающей миллиард рублей, должны разово выплатить налог. За счет налога власти хотят привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей, а направить эти деньги хотят на развитие соцсферы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям