Курганской полиции не хватает работников из-за оборонных заводов. Видео

20 июля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В курганской полиции рассказали о нехватке кадров из-за заводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области жители предпочитают работу на оборонных заводах службе в полиции. Об этом сообщил начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции. «Курганская область вышла в такие экономические условия, которых за последнее время не было никогда. У нас количество вакансий значительно превышает возможности, которые есть у региона. Очень большой отток у нас идет на заводы, которые находятся в оборонно-промышленном комплексе, где зарплата значительно поднялась», — рассказал генерал Свинов, передает корреспондент URA.RU. Начальник курганской полиции пояснил, что проблематика есть и сами работники ведомства ее не скрывают. Со слов Свинова, многие студенты поступают на те специальности, в которых планируют работать, но проблема с дефицитом кадров остается нерешенной. Ранее URA.RU писало, что курганские власти хотели переманивать школьников из других регионов для работы на заводах. Чиновники должны были выезжать в командировки, чтобы рассказывать о престижности работы на предприятиях региона.

Жители Курганской области жители предпочитают работу на оборонных заводах службе в полиции. Об этом сообщил начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции. «Курганская область вышла в такие экономические условия, которых за последнее время не было никогда. У нас количество вакансий значительно превышает возможности, которые есть у региона. Очень большой отток у нас идет на заводы, которые находятся в оборонно-промышленном комплексе, где зарплата значительно поднялась», — рассказал генерал Свинов, передает корреспондент URA.RU. Начальник курганской полиции пояснил, что проблематика есть и сами работники ведомства ее не скрывают. Со слов Свинова, многие студенты поступают на те специальности, в которых планируют работать, но проблема с дефицитом кадров остается нерешенной. Ранее URA.RU писало, что курганские власти хотели переманивать школьников из других регионов для работы на заводах. Чиновники должны были выезжать в командировки, чтобы рассказывать о престижности работы на предприятиях региона.