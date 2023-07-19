19 июля 2023

Курганской полиции не хватает работников из-за оборонных заводов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в УМВД. Курган
В курганской полиции рассказали о нехватке кадров из-за заводов Фото:

Жители Курганской области жители предпочитают работу на оборонных заводах службе в полиции. Об этом сообщил начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции.

«Курганская область вышла в такие экономические условия, которых за последнее время не было никогда. У нас количество вакансий значительно превышает возможности, которые есть у региона. Очень большой отток у нас идет на заводы, которые находятся в оборонно-промышленном комплексе, где зарплата значительно поднялась», — рассказал генерал Свинов, передает корреспондент URA.RU.

Начальник курганской полиции пояснил, что проблематика есть и сами работники ведомства ее не скрывают. Со слов Свинова, многие студенты поступают на те специальности, в которых планируют работать, но проблема с дефицитом кадров остается нерешенной.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти хотели переманивать школьников из других регионов для работы на заводах. Чиновники должны были выезжать в командировки, чтобы рассказывать о престижности работы на предприятиях региона.

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Жители Курганской области жители предпочитают работу на оборонных заводах службе в полиции. Об этом сообщил начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции. «Курганская область вышла в такие экономические условия, которых за последнее время не было никогда. У нас количество вакансий значительно превышает возможности, которые есть у региона. Очень большой отток у нас идет на заводы, которые находятся в оборонно-промышленном комплексе, где зарплата значительно поднялась», — рассказал генерал Свинов, передает корреспондент URA.RU. Начальник курганской полиции пояснил, что проблематика есть и сами работники ведомства ее не скрывают. Со слов Свинова, многие студенты поступают на те специальности, в которых планируют работать, но проблема с дефицитом кадров остается нерешенной. Ранее URA.RU писало, что курганские власти хотели переманивать школьников из других регионов для работы на заводах. Чиновники должны были выезжать в командировки, чтобы рассказывать о престижности работы на предприятиях региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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