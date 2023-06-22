Курганские власти начнут переманивать школьников из других регионов для работы на заводах

Власти Курганской области начнут переманивать выпускников школ из других регионов, чтобы решить проблему дефицита кадров. Директору департамента образования и науки Андрею Кочерову дано распоряжение начать профагитацию, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям.
«Кочеров будет выезжать в командировки, встречаться со школьниками и рассказывать им о престижности рабочих профессий, на которые можно выучиться в Курганской области, а также о плюсах жизни здесь», — уточнили собеседники агентства. По данным источников, параллельно в колледжах и техникумах региона будут работать над увеличением количество бюджетных мест. Со второго курса с иногородними студентами будут заключать договоры на целевое обучение и устраивать на предприятия.
Подобную работу власти приводили со студентами вузов в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге. В частности, губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал трудоустроить студентов Уральского федерального университета (УрФУ).
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Шумков во время закрытой части Форума арматуростроителей отчитал Кочерова из-за дефицита кадров на предприятиях. При этом половина представителей заводов, которые принимали участие в мероприятии, пожаловались губернатору на нехватку сотрудников.
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