Пермские власти повысили оплату проезда в автобусах на межмуниципальных маршрутах

В Пермском крае выросла стоимость проезда на ряде междугородних и межмуниципальных маршрутов. Приказы, касающиеся изменения тарифов на перевозку пассажиров и багажа, разместило на своем сайте краевое министерство транспорта.
Так, на маршруте № 339 «Пермь — курорт Усть-Качка» стоимость километра пути выросла с 3,1 до 3,3 рубля. Билет от пермского автовокзала до Усть-Качки и в обратном направлении теперь стоит 204 рубля. Также индексация коснулась маршрутов № 806 «Березники — Пермь», № 773 «Чермоз — Пермь», № 795 «Пермь — Губаха, через Чусовой» и ряда других.
URA.RU рассказывало также, что повышение стоимости проезда произошло и в общественном транспорте в ряде городов Пермского края. Так, в Перми и Соликамске разовая поездка теперь стоит 35 рублей.
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