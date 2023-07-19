19 июля 2023

Пермские власти повысили оплату проезда в автобусах на межмуниципальных маршрутах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автобус, автовокзал пермь
За билет от Перми до Усть-Качки теперь нужно заплатить 204 рубля Фото:

В Пермском крае выросла стоимость проезда на ряде междугородних и межмуниципальных маршрутов. Приказы, касающиеся изменения тарифов на перевозку пассажиров и багажа, разместило на своем сайте краевое министерство транспорта.

Так, на маршруте № 339 «Пермь — курорт Усть-Качка» стоимость километра пути выросла с 3,1 до 3,3 рубля. Билет от пермского автовокзала до Усть-Качки и в обратном направлении теперь стоит 204 рубля. Также индексация коснулась маршрутов № 806 «Березники — Пермь», № 773 «Чермоз — Пермь», № 795 «Пермь — Губаха, через Чусовой» и ряда других.

URA.RU рассказывало также, что повышение стоимости проезда произошло и в общественном транспорте в ряде городов Пермского края. Так, в Перми и Соликамске разовая поездка теперь стоит 35 рублей.

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В Пермском крае выросла стоимость проезда на ряде междугородних и межмуниципальных маршрутов. Приказы, касающиеся изменения тарифов на перевозку пассажиров и багажа, разместило на своем сайте краевое министерство транспорта. Так, на маршруте № 339 «Пермь — курорт Усть-Качка» стоимость километра пути выросла с 3,1 до 3,3 рубля. Билет от пермского автовокзала до Усть-Качки и в обратном направлении теперь стоит 204 рубля. Также индексация коснулась маршрутов № 806 «Березники — Пермь», № 773 «Чермоз — Пермь», № 795 «Пермь — Губаха, через Чусовой» и ряда других. URA.RU рассказывало также, что повышение стоимости проезда произошло и в общественном транспорте в ряде городов Пермского края. Так, в Перми и Соликамске разовая поездка теперь стоит 35 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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