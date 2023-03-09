В Перми с 15 апреля подорожает проезд в общественном транспорте

10 марта 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

С 15 апреля стоимость проезда в городском транспорте вырастет на 2 рубля Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 15 апреля проезд в городском общественном транспорте Перми подорожает до 35 рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города. Уведомление о «плановой индексации тарифа» мэрия уже направила в гордуму Перми. «Предполагается, что с 15 апреля стоимость поездки с учетом расходов на отрасль и актуального пассажиропотока составит 35 рублей. Максимально выгодной стоимость оплаты проезда по-прежнему будет при приобретении проездных и безлимитных абонементов. Стоимость оплаты багажа будет пропорциональна тарифу», — информирует пресс-служба администрации города. По информации городских властей, стоимость поездки в транспорте рассчитана «с учетом расходов на отрасль и актуального пассажиропотока. Пассажиры с отдельным тарифным планом смогут получить скидку 50% от стоимости проезда при пересадке на маршрутах. На безлимитных проездных сохранится возможность пользоваться пересадками без ограничений, поясняют в мэрии. О необходимости индексации тарифа на проезд городские власти заявили в конце прошлого года. В 2024 году мэрия рассчитывает увеличить стоимость проезда в трамваях и автобусах не менее чем на 4%. Сейчас стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет 36 рублей при оплате по «безналу» и 33 рубля — при оплате через приложение, а также банковской либо транспортной картой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 15 апреля проезд в городском общественном транспорте Перми подорожает до 35 рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города. Уведомление о «плановой индексации тарифа» мэрия уже направила в гордуму Перми. «Предполагается, что с 15 апреля стоимость поездки с учетом расходов на отрасль и актуального пассажиропотока составит 35 рублей. Максимально выгодной стоимость оплаты проезда по-прежнему будет при приобретении проездных и безлимитных абонементов. Стоимость оплаты багажа будет пропорциональна тарифу», — информирует пресс-служба администрации города. По информации городских властей, стоимость поездки в транспорте рассчитана «с учетом расходов на отрасль и актуального пассажиропотока. Пассажиры с отдельным тарифным планом смогут получить скидку 50% от стоимости проезда при пересадке на маршрутах. На безлимитных проездных сохранится возможность пользоваться пересадками без ограничений, поясняют в мэрии. О необходимости индексации тарифа на проезд городские власти заявили в конце прошлого года. В 2024 году мэрия рассчитывает увеличить стоимость проезда в трамваях и автобусах не менее чем на 4%. Сейчас стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет 36 рублей при оплате по «безналу» и 33 рубля — при оплате через приложение, а также банковской либо транспортной картой.