Аналитики назвали самый популярный курорт у жителей ХМАО

Самым популярным российским курортом на Черноморском побережье у жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал Сочи. Пляжный отдых здесь этим летом выбрали более 60% югорчан. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Мегафон».
«Этим летом на курортах Черноморского побережья побывало на 25% больше жителей Югры, чем годом ранее. Более 60% любителей пляжного отдыха предпочли Сочи другим популярным локациям Краснодарского края», — рассказали аналитики компании.
Среди всех российских туристов, которые выбрали отдых в Сочи, югорчане также оказались в большинстве. Больше всего сюда едут из столицы России, Московской, Ленинградской, Самарской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. «С начала лета в северной части побережья, Сочи и Адлере, отмечается увеличение туристического потока на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в исследовании.
В югорских агентствах путешествий также отмечают популярность у жителей ХМАО отдыха в Сочи. Турагенты связывают это прежде всего с наличием прямого авиасообщения. «С точки зрения перелетов и активного сезона, конечно, Сочи лидирует», — уточняет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. При этом многие югорчане также выбирают Сочи в качестве хаба для путешествий в Абхазию.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Хотя это время на тайских курортах считается сезоном дождей.
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