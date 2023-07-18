У жителей ХМАО стал популярен отдых на курортах Таиланда в сезон дождей

19 июля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

У жителей ХМАО пользуются спросом тайские курорты, несмотря на сезон дождей Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Это время на тайских курортах считается сезоном дождей. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турагентств. «В целом в Таиланд летают сейчас хорошо. Не скажу, что ажиотаж, но достаточно активно пользуется спросом», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. При этом Таиланд менее популярен у югорчан, чем, например, Турция. Причина в высокой стоимости тайских курортов. «В Турцию по системе „все включено“ дешевле полететь, чем в Таиланд только с включенными в стоимость завтраками», — добавляет турагент. В агентствах путешествий также отмечают, что сейчас сезонность туристических потоков в целом стала непостоянной из-за закрытия ряда зарубежных курортов. «Сейчас и на Пхукет (провинция Таиланда — прим. URA.RU) летит столько же людей, сколько и зимой. Отели все проданы», — добавляет руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Это время на тайских курортах считается сезоном дождей. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турагентств. «В целом в Таиланд летают сейчас хорошо. Не скажу, что ажиотаж, но достаточно активно пользуется спросом», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. При этом Таиланд менее популярен у югорчан, чем, например, Турция. Причина в высокой стоимости тайских курортов. «В Турцию по системе „все включено“ дешевле полететь, чем в Таиланд только с включенными в стоимость завтраками», — добавляет турагент. В агентствах путешествий также отмечают, что сейчас сезонность туристических потоков в целом стала непостоянной из-за закрытия ряда зарубежных курортов. «Сейчас и на Пхукет (провинция Таиланда — прим. URA.RU) летит столько же людей, сколько и зимой. Отели все проданы», — добавляет руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха