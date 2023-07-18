18 июля 2023
17 июля 2023

У жителей ХМАО стал популярен отдых на курортах Таиланда в сезон дождей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
У жителей ХМАО пользуются спросом тайские курорты, несмотря на сезон дождей Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Это время на тайских курортах считается сезоном дождей. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турагентств.

«В целом в Таиланд летают сейчас хорошо. Не скажу, что ажиотаж, но достаточно активно пользуется спросом», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. При этом Таиланд менее популярен у югорчан, чем, например, Турция. Причина в высокой стоимости тайских курортов. «В Турцию по системе „все включено“ дешевле полететь, чем в Таиланд только с включенными в стоимость завтраками», — добавляет турагент.

В агентствах путешествий также отмечают, что сейчас сезонность туристических потоков в целом стала непостоянной из-за закрытия ряда зарубежных курортов. «Сейчас и на Пхукет (провинция Таиланда — прим. URA.RU) летит столько же людей, сколько и зимой. Отели все проданы», — добавляет руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Это время на тайских курортах считается сезоном дождей. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турагентств. «В целом в Таиланд летают сейчас хорошо. Не скажу, что ажиотаж, но достаточно активно пользуется спросом», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. При этом Таиланд менее популярен у югорчан, чем, например, Турция. Причина в высокой стоимости тайских курортов. «В Турцию по системе „все включено“ дешевле полететь, чем в Таиланд только с включенными в стоимость завтраками», — добавляет турагент. В агентствах путешествий также отмечают, что сейчас сезонность туристических потоков в целом стала непостоянной из-за закрытия ряда зарубежных курортов. «Сейчас и на Пхукет (провинция Таиланда — прим. URA.RU) летит столько же людей, сколько и зимой. Отели все проданы», — добавляет руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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