В Екатеринбурге решилась судьба родных детей опекунши, обвиняемой в смерти Далера Бобиева

Мужу опекунши Далера Бобиева из Екатеринбурга вернули родных детей

20 июля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Родных детей обвиняемой Вероники Наумовой передали родному отцу Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Детей Вероники Наумовой, которую обвиняют в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, передали родному отцу. Накануне мужчина забрал детей из реабилитационного центра. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Родных детей опекуна Вероники Наумовой передали отцу. Все это время дети находились в реабилитационном центре. Судьба родной старшей сестры погибшего Далера Бобиева пока еще не решена. Отец забирать девочку не планирует», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отказались комментировать ситуацию. Тело шестилетнего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой, обнаружили утром 29 июня в старом гараже, принадлежащем Наумовым. О пропаже ребенка женщина заявила 26 июня. Сотни людей искали мальчика. Однако после обнаружения тела криминалисты заявили о том, что ребенок мертв несколько месяцев. Наумова призналась в смерти ребенка. По ее словам, Далер погиб от несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. История поисков шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.

Детей Вероники Наумовой, которую обвиняют в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, передали родному отцу. Накануне мужчина забрал детей из реабилитационного центра. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Родных детей опекуна Вероники Наумовой передали отцу. Все это время дети находились в реабилитационном центре. Судьба родной старшей сестры погибшего Далера Бобиева пока еще не решена. Отец забирать девочку не планирует», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отказались комментировать ситуацию. Тело шестилетнего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой, обнаружили утром 29 июня в старом гараже, принадлежащем Наумовым. О пропаже ребенка женщина заявила 26 июня. Сотни людей искали мальчика. Однако после обнаружения тела криминалисты заявили о том, что ребенок мертв несколько месяцев. Наумова призналась в смерти ребенка. По ее словам, Далер погиб от несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. История поисков шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.