Прокуратура ЯНАО возьмется за водителя, сбившего детей на пешеходном переходе

Прокуратура ЯНАО поручила провести проверку по факту ДТП в Губкинском, где водитель поехал по встречке и на пешеходном переходе сбил двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
«По поручению прокуратуры автономного округа прокурором Губкинского организовано проведение поверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние 2010 и 2017 годов рождения. Прокурору города поручено провести проверку по указанному факту и принять незамедлительные меры к устранению нарушений в случае их выявления», — указано в telegram-канале ведомства.
Мужчина был пьян, когда сбил детей. Здоровью пострадавших нанесен тяжкий вред. Сейчас в отношении виновника возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека) и части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел в Губкинском на улице Нефтяников. 18 июля водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и сбил двух детей, после чего столкнулся с автомобилем Opel. Пострадавших детей доставили в больницу.
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