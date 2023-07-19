Челябинца осудили за незаконный перевоз LEXUS из Абхазии в Адлер

Челябинец незаконно пытался провезти в Россию LEXUS через границу с Абхазией. О том, что его признали виновным, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В Сочи вынесен приговор в отношении жителя Челябинской области по части 1 статьи 194 УК РФ („Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере“). Мужчина провез LEXUS GS 350 из Абхазии в Адлер (Краснодарский край). На таможне он дал ложные сведения о своих планах», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Обвиняемый уклонился от платежей на сумму более двух миллионов рублей. В качестве возмещения ущерба автомобиль продадут в доход государства.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.