Yeni Safak: Турцию накроет экстремальная волна жары на фоне пожаров

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Турция 2020. Пермь, море, турция, путешествия, пляж, отдых, туризм
В Турции ожидается новая волна жары Фото:

С четверга, 20 июля, Турцию, которая борется с лесными пожарами, накроет новая волна жары. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. В некоторых регионах температура воздуха достигнет 42°C.

«В ближайшие дни Турцию, которая борется с лесными пожарами, ожидает новая волна тепла. Начиная с четверга, „жара пустыни“ сильно затронет запад Турции, где находятся популярные курорты», — передает Yeni Safak. Отмечается, что в пятницу, 21 июля, в Стамбуле будет повышение температуры до 38 градусов, в Айдыне воздух прогреется до 42 градусов, в Анталье — до 41 градуса, а в Анкаре — до 35 градусов.

На следующей неделе ожидается новая волна тепла. Она может побить предыдущий рекорд. Из-за перегрева воздуха жители Турции стали чаще пользоваться электроникой для охлаждения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратится к главе России Владимиру Путину с просьбой помочь в тушении лесных пожаров. Лидер Турции хочет закупить у России несколько самолетов-амфибий.

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С четверга, 20 июля, Турцию, которая борется с лесными пожарами, накроет новая волна жары. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. В некоторых регионах температура воздуха достигнет 42°C. «В ближайшие дни Турцию, которая борется с лесными пожарами, ожидает новая волна тепла. Начиная с четверга, „жара пустыни“ сильно затронет запад Турции, где находятся популярные курорты», — передает Yeni Safak. Отмечается, что в пятницу, 21 июля, в Стамбуле будет повышение температуры до 38 градусов, в Айдыне воздух прогреется до 42 градусов, в Анталье — до 41 градуса, а в Анкаре — до 35 градусов. На следующей неделе ожидается новая волна тепла. Она может побить предыдущий рекорд. Из-за перегрева воздуха жители Турции стали чаще пользоваться электроникой для охлаждения. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратится к главе России Владимиру Путину с просьбой помочь в тушении лесных пожаров. Лидер Турции хочет закупить у России несколько самолетов-амфибий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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