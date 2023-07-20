Yeni Safak: Турцию накроет экстремальная волна жары на фоне пожаров

20 июля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Турции ожидается новая волна жары Фото: Ритис Бараускас © URA.RU С четверга, 20 июля, Турцию, которая борется с лесными пожарами, накроет новая волна жары. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. В некоторых регионах температура воздуха достигнет 42°C. «В ближайшие дни Турцию, которая борется с лесными пожарами, ожидает новая волна тепла. Начиная с четверга, „жара пустыни“ сильно затронет запад Турции, где находятся популярные курорты», — передает Yeni Safak . Отмечается, что в пятницу, 21 июля, в Стамбуле будет повышение температуры до 38 градусов, в Айдыне воздух прогреется до 42 градусов, в Анталье — до 41 градуса, а в Анкаре — до 35 градусов. На следующей неделе ожидается новая волна тепла. Она может побить предыдущий рекорд. Из-за перегрева воздуха жители Турции стали чаще пользоваться электроникой для охлаждения. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратится к главе России Владимиру Путину с просьбой помочь в тушении лесных пожаров. Лидер Турции хочет закупить у России несколько самолетов-амфибий.

С четверга, 20 июля, Турцию, которая борется с лесными пожарами, накроет новая волна жары. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. В некоторых регионах температура воздуха достигнет 42°C. «В ближайшие дни Турцию, которая борется с лесными пожарами, ожидает новая волна тепла. Начиная с четверга, „жара пустыни“ сильно затронет запад Турции, где находятся популярные курорты», — передает Yeni Safak. Отмечается, что в пятницу, 21 июля, в Стамбуле будет повышение температуры до 38 градусов, в Айдыне воздух прогреется до 42 градусов, в Анталье — до 41 градуса, а в Анкаре — до 35 градусов. На следующей неделе ожидается новая волна тепла. Она может побить предыдущий рекорд. Из-за перегрева воздуха жители Турции стали чаще пользоваться электроникой для охлаждения. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратится к главе России Владимиру Путину с просьбой помочь в тушении лесных пожаров. Лидер Турции хочет закупить у России несколько самолетов-амфибий.