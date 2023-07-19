19 июля 2023

В тюменском отеле «Rolex» изнасиловали подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг против мобилизации. Тюмень , полицейская машина, полиция
Отмечается, что 32-летнего мужчину задержали Фото:

В Тюмени в отеле «Rolex» 32-летний мужчина изнасиловал подростка. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash». Отмечается, что мать несовершеннолетнего попыталась спасти ребенка.

«Подростка изнасиловали в тюменском люкс-отеле — мать попыталась спасти сына, но сотрудники не дали ей пройти. С 16-летним Андреем взрослый Тимур (имена изменены) списался в Telegram, на следующий день после дружелюбной беседы пригласил его в отель „Rolex“. Мама почуяла что-то неладное, когда парня долго не было дома, попросила друзей найти сына по геолокации телефона», — говорится в сообщении.

По данным telegram-канала, мать подростка обратилась в отель, где ей сообщили, что несовершеннолетних посетителей у них нет. Показать камеры видеонаблюдения сотрудники также отказались. Также отмечается, что мужчина, изнасиловавший подростка, был ранее судим. Через два дня после происшествия его задержали.

URA.RU направило запрос в СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в отеле «Rolex» 32-летний мужчина изнасиловал подростка. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash». Отмечается, что мать несовершеннолетнего попыталась спасти ребенка. «Подростка изнасиловали в тюменском люкс-отеле — мать попыталась спасти сына, но сотрудники не дали ей пройти. С 16-летним Андреем взрослый Тимур (имена изменены) списался в Telegram, на следующий день после дружелюбной беседы пригласил его в отель „Rolex“. Мама почуяла что-то неладное, когда парня долго не было дома, попросила друзей найти сына по геолокации телефона», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мать подростка обратилась в отель, где ей сообщили, что несовершеннолетних посетителей у них нет. Показать камеры видеонаблюдения сотрудники также отказались. Также отмечается, что мужчина, изнасиловавший подростка, был ранее судим. Через два дня после происшествия его задержали. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...