В тюменском отеле «Rolex» изнасиловали подростка

20 июля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Отмечается, что 32-летнего мужчину задержали Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в отеле «Rolex» 32-летний мужчина изнасиловал подростка. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash». Отмечается, что мать несовершеннолетнего попыталась спасти ребенка. «Подростка изнасиловали в тюменском люкс-отеле — мать попыталась спасти сына, но сотрудники не дали ей пройти. С 16-летним Андреем взрослый Тимур (имена изменены) списался в Telegram, на следующий день после дружелюбной беседы пригласил его в отель „Rolex“. Мама почуяла что-то неладное, когда парня долго не было дома, попросила друзей найти сына по геолокации телефона», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мать подростка обратилась в отель, где ей сообщили, что несовершеннолетних посетителей у них нет. Показать камеры видеонаблюдения сотрудники также отказались. Также отмечается, что мужчина, изнасиловавший подростка, был ранее судим. Через два дня после происшествия его задержали. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени в отеле «Rolex» 32-летний мужчина изнасиловал подростка. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash». Отмечается, что мать несовершеннолетнего попыталась спасти ребенка. «Подростка изнасиловали в тюменском люкс-отеле — мать попыталась спасти сына, но сотрудники не дали ей пройти. С 16-летним Андреем взрослый Тимур (имена изменены) списался в Telegram, на следующий день после дружелюбной беседы пригласил его в отель „Rolex“. Мама почуяла что-то неладное, когда парня долго не было дома, попросила друзей найти сына по геолокации телефона», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мать подростка обратилась в отель, где ей сообщили, что несовершеннолетних посетителей у них нет. Показать камеры видеонаблюдения сотрудники также отказались. Также отмечается, что мужчина, изнасиловавший подростка, был ранее судим. Через два дня после происшествия его задержали. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.