20 июля 2023

В Курганской области за перегруз остановили машину компании депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Машину компании «Кургансемена» остановили из-за перегруза (архивное фото) Фото:

В Курганской области сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) за перегруз остановили машину, которая принадлежит владельцу агрохолдинга «Кургансемена», депутату облдумы Марату Исламову. Компанию ждет крупный штраф за нарушение грузоперевозок. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.

«Недавно дорожники задержали машину агрохолдинга „Кургансемена“ с перегрузом. Транспорт принадлежит компании депутата облдумы Марата Исламова. Предприятие за это нарушение ждет штраф до полумиллиона рублей», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу агрохолдинга «Кургансемена». На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане два дня подряд задерживали грузовые машины крупной компании, занимающейся строительством дорог. По данным инсайдеров, они принадлежат владельцу предприятия «ТАДК», бизнесмену Александру Бронских. Самосвал с щебнем отправили на штрафстоянку. Компании грозит штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

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В Курганской области сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) за перегруз остановили машину, которая принадлежит владельцу агрохолдинга «Кургансемена», депутату облдумы Марату Исламову. Компанию ждет крупный штраф за нарушение грузоперевозок. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Недавно дорожники задержали машину агрохолдинга „Кургансемена“ с перегрузом. Транспорт принадлежит компании депутата облдумы Марата Исламова. Предприятие за это нарушение ждет штраф до полумиллиона рублей», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрохолдинга «Кургансемена». На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что в Кургане два дня подряд задерживали грузовые машины крупной компании, занимающейся строительством дорог. По данным инсайдеров, они принадлежат владельцу предприятия «ТАДК», бизнесмену Александру Бронских. Самосвал с щебнем отправили на штрафстоянку. Компании грозит штраф от 250 до 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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