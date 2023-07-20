В Курганской области за перегруз остановили машину компании депутата

Машину компании «Кургансемена» остановили из-за перегруза (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) за перегруз остановили машину, которая принадлежит владельцу агрохолдинга «Кургансемена», депутату облдумы Марату Исламову. Компанию ждет крупный штраф за нарушение грузоперевозок. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.

«Недавно дорожники задержали машину агрохолдинга „Кургансемена“ с перегрузом. Транспорт принадлежит компании депутата облдумы Марата Исламова. Предприятие за это нарушение ждет штраф до полумиллиона рублей», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу агрохолдинга «Кургансемена». На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане два дня подряд задерживали грузовые машины крупной компании, занимающейся строительством дорог. По данным инсайдеров, они принадлежат владельцу предприятия «ТАДК», бизнесмену Александру Бронских. Самосвал с щебнем отправили на штрафстоянку. Компании грозит штраф от 250 до 500 тысяч рублей.