В Кургане два дня подряд задерживают грузовики крупной дорожной компании. Видео

19 июля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Автомобили дорожной компании «ТАДК» останавливают из-за перегруза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане два дня подряд задерживают с перегрузом самосвалы. Автомобили принадлежит субподрядчику дорожной компании «ТАДК» предпринимателя Александра Бронских, сообщил URA.RU источник, связанный с региональными властями. «В Кургане на ул. Лесопарковая сегодня задержали машину с щебнем из-за перегруза. Автомобиль принадлежит субподрядчику дорожной компании предпринимателя Александра Бронских», — рассказал источник. По словам источника, еще один автомобиль субподрядчика с перегрузом остановили 18 июля, грузовик находится на штрафстоянке. Как передает корреспондент URA.RU, в настоящее время самосвал с щебнем также оформляют на штрафстоянку. По словам водителя, штраф может составить от 250 тысяч рублей до полумиллиона. Сотрудник Ространснадзора пояснил URA.RU, что грузовой автомобиль был остановлен с подозрением на перегруз. «Попросили водителя заехать на весы. Выяснилось, что у него максимальный перегруз — 42%. Ему допускается загрузить 25 тонн, а у него загружено 36 тонны. Для нарушителя составит 400 тысяч рублей, при этом он должен будет устранить нарушение», — сказал инспектор. По данным ведомства, это уже пятое нарушение у данной компании. Оперативно связаться с предпринимателем Александром Бронских URA.RU не удалось, он не ответил на звонок по телефону. Ранее URA.RU писало, что у крупной дорожной компании «ТАДК» возникли проблемы в Курганской области. Власти хотели забрать земельный участок под асфальто-бетонный завод, но компания добилась в суде отмены аннулирования инвестиционного соглашения. Предприятие, принадлежащее предпринимателю Александру Бронских, вложило в бизнес-проект в Курганской области более 200 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане два дня подряд задерживают с перегрузом самосвалы. Автомобили принадлежит субподрядчику дорожной компании «ТАДК» предпринимателя Александра Бронских, сообщил URA.RU источник, связанный с региональными властями. «В Кургане на ул. Лесопарковая сегодня задержали машину с щебнем из-за перегруза. Автомобиль принадлежит субподрядчику дорожной компании предпринимателя Александра Бронских», — рассказал источник. По словам источника, еще один автомобиль субподрядчика с перегрузом остановили 18 июля, грузовик находится на штрафстоянке. Как передает корреспондент URA.RU, в настоящее время самосвал с щебнем также оформляют на штрафстоянку. По словам водителя, штраф может составить от 250 тысяч рублей до полумиллиона. Сотрудник Ространснадзора пояснил URA.RU, что грузовой автомобиль был остановлен с подозрением на перегруз. «Попросили водителя заехать на весы. Выяснилось, что у него максимальный перегруз — 42%. Ему допускается загрузить 25 тонн, а у него загружено 36 тонны. Для нарушителя составит 400 тысяч рублей, при этом он должен будет устранить нарушение», — сказал инспектор. По данным ведомства, это уже пятое нарушение у данной компании. Оперативно связаться с предпринимателем Александром Бронских URA.RU не удалось, он не ответил на звонок по телефону. Ранее URA.RU писало, что у крупной дорожной компании «ТАДК» возникли проблемы в Курганской области. Власти хотели забрать земельный участок под асфальто-бетонный завод, но компания добилась в суде отмены аннулирования инвестиционного соглашения. Предприятие, принадлежащее предпринимателю Александру Бронских, вложило в бизнес-проект в Курганской области более 200 миллионов рублей.