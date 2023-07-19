В Перми оборонный завод предлагает учебу, за которую платит стипендию

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Пермские Моторы» предлагает всем желающим освоить новую профессию. Завод набирает учеников, которым в течение трехмесячного обучения будет выплачивать стипендию.
«На „Пермских моторах“ открыт набор в группу на обучение по профессии „контролер станочных и слесарных работ“. Срок обучения — три месяца, на этот период заключается ученический договор и выплачивается стипендия в 20 тысяч рублей», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Учеба начинается в последние дни августа. После ее прохождения учеников ожидает экзамен, по итогам которого будет решаться вопрос об их трудоустройстве на предприятие. Заявки на обучение принимаются в заводском отделе кадров. Адрес — город Пермь, Комсомольский проспект, 93, кабинет № 6.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам учебу с выплатой стипендии в 30 тысяч рублей предложило предприятие «Камский кабель». Срок обучения составляет от двух до трех месяцев.
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