19 июля 2023

В Перми оборонный завод предлагает учебу, за которую платит стипендию

Завод «ОДК-Пермские Моторы» запускает курс обучения новой профессии с выплатой стипендии
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученикам на предприятии будут ежемесячно платить 20 тысяч рублей Фото:

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Пермские Моторы» предлагает всем желающим освоить новую профессию. Завод набирает учеников, которым в течение трехмесячного обучения будет выплачивать стипендию.

«На „Пермских моторах“ открыт набор в группу на обучение по профессии „контролер станочных и слесарных работ“. Срок обучения — три месяца, на этот период заключается ученический договор и выплачивается стипендия в 20 тысяч рублей», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Учеба начинается в последние дни августа. После ее прохождения учеников ожидает экзамен, по итогам которого будет решаться вопрос об их трудоустройстве на предприятие. Заявки на обучение принимаются в заводском отделе кадров. Адрес — город Пермь, Комсомольский проспект, 93, кабинет № 6.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам учебу с выплатой стипендии в 30 тысяч рублей предложило предприятие «Камский кабель». Срок обучения составляет от двух до трех месяцев.

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Предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Пермские Моторы» предлагает всем желающим освоить новую профессию. Завод набирает учеников, которым в течение трехмесячного обучения будет выплачивать стипендию. «На „Пермских моторах“ открыт набор в группу на обучение по профессии „контролер станочных и слесарных работ“. Срок обучения — три месяца, на этот период заключается ученический договор и выплачивается стипендия в 20 тысяч рублей», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Учеба начинается в последние дни августа. После ее прохождения учеников ожидает экзамен, по итогам которого будет решаться вопрос об их трудоустройстве на предприятие. Заявки на обучение принимаются в заводском отделе кадров. Адрес — город Пермь, Комсомольский проспект, 93, кабинет № 6. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам учебу с выплатой стипендии в 30 тысяч рублей предложило предприятие «Камский кабель». Срок обучения составляет от двух до трех месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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