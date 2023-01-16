Завод теневого мэра Перми предлагает учебу, за которую платит стипендию

Пермское предприятие «Камкабель» предлагает учебу с выплатой стипендии

Размер стипендии на предприятии составляет около 30 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское предприятие «Камский кабель», соучредителем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, объявило о наборе кандидатов на обучение профессиям кабельного производства. Срок учебы составляет два или три месяца, на это время ученикам будет выплачиваться стипендия.

«В связи с увеличением производства требуются изолировщик проводов, испытатель и оплетчик проводов и кабелей. Мы предлагаем освоить профессию за счет предприятия. Стипендия на период обучения — 26-30 тысяч рублей», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

После обучения завод предлагает гарантированное трудоустройство с заработной платой до 50 тысяч рублей. Новым сотрудникам также обещают полный соцпакет и прохождение за счет предприятия медкомиссии.

Пермский завод «Камский кабель» принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». По данным сервиса СБИС, его учредителями являются Владимир Плотников, Владимир Шарыгин, Сергей Кущенко, бизнесмен Ривхат Ибрагимов, а также ООО «Объединенная кабельная компания». В городской политтусовке Плотникова негласно называют теневым мэром. Он же несколько лет подряд занимает лидирующее место по уровню доходов среди депутатов Пермской гордумы. Так, по итогам 2021 года Плотников задекларировал 221 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что ООО «Камский кабель» ищет специалиста по гособоронзаказу. Ему обещают заработную плату от 45 тысяч рублей на руки.