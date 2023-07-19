19 июля 2023

Жители Кунгура и Перми собрали две тонны гвоздей для нового арт-объекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Обская кузница» Виталия Горшкова. Сургут, гвоздь выкованный
Гвозди кузнец превратит в герб Кунгура Фото:

В Кунгуре (Пермский край) местный кузнец Антон Киряков готовится к созданию арт-объекта, посвященного 360-летнему юбилею города. Для его изготовления жители Кунгура и Перми собрали две тонны гвоздей.

«Кунгуряки и жители Перми насобирали более двух тонн гвоздей для создания арт-объекта посвященного юбилею Кунгура. Кузнец Антон Киряков вместе с командой начал сортировать гвозди, после чего они приступят к созданию объекта», — сообщает «Первое кунгурское» радио на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инсталляция будет представлять собой герб Кунгура и цифру 360. Арт-объект будет готов осенью, после чего его установят на одной их городских площадок.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунгуре (Пермский край) местный кузнец Антон Киряков готовится к созданию арт-объекта, посвященного 360-летнему юбилею города. Для его изготовления жители Кунгура и Перми собрали две тонны гвоздей. «Кунгуряки и жители Перми насобирали более двух тонн гвоздей для создания арт-объекта посвященного юбилею Кунгура. Кузнец Антон Киряков вместе с командой начал сортировать гвозди, после чего они приступят к созданию объекта», — сообщает «Первое кунгурское» радио на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Инсталляция будет представлять собой герб Кунгура и цифру 360. Арт-объект будет готов осенью, после чего его установят на одной их городских площадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...