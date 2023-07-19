Жители Кунгура и Перми собрали две тонны гвоздей для нового арт-объекта

В Кунгуре (Пермский край) местный кузнец Антон Киряков готовится к созданию арт-объекта, посвященного 360-летнему юбилею города. Для его изготовления жители Кунгура и Перми собрали две тонны гвоздей.
«Кунгуряки и жители Перми насобирали более двух тонн гвоздей для создания арт-объекта посвященного юбилею Кунгура. Кузнец Антон Киряков вместе с командой начал сортировать гвозди, после чего они приступят к созданию объекта», — сообщает «Первое кунгурское» радио на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Инсталляция будет представлять собой герб Кунгура и цифру 360. Арт-объект будет готов осенью, после чего его установят на одной их городских площадок.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.