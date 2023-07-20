В АТОР отреагировали на слухи о срыве курортного сезона в Крыму

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Фестиваль «Арт-Таврида», третий день. Республика Крым, Судак, море, крым, пляж, отдых, юг, таврида, черное, Судак
Туристы отменили не более 10% бронирований в Крыму, сообщил Владимир Константинов Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В Крыму продолжается курортный сезон, а массовых отмен бронирований не зафиксировано. Распространяемая в некоторых СМИ информация о срыве сезона отдыха является необъективной. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров Илья Уманский.

«Мы не фиксируем большого количества аннуляций. Они присутствуют, но незначительно превышают естественный объем», — заявил Илья Уманский.

Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем telegram-канале также заявил, что массовых отмен броней нет. «Данный показатель по Крыму не превышает десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров», — сообщил Константинов.

Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы стали распространять информацию о срыве курортного сезона из-за теракта на Крымском мосту. Эти заявления основывались только на комментарии одной местной жительницы, которая сдает несколько коттеджей для туристов.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара. Их дочь выжила, и сейчас находится в московской больнице.

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В Крыму продолжается курортный сезон, а массовых отмен бронирований не зафиксировано. Распространяемая в некоторых СМИ информация о срыве сезона отдыха является необъективной. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров Илья Уманский. «Мы не фиксируем большого количества аннуляций. Они присутствуют, но незначительно превышают естественный объем», — заявил Илья Уманский. Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем telegram-канале также заявил, что массовых отмен броней нет. «Данный показатель по Крыму не превышает десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров», — сообщил Константинов. Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы стали распространять информацию о срыве курортного сезона из-за теракта на Крымском мосту. Эти заявления основывались только на комментарии одной местной жительницы, которая сдает несколько коттеджей для туристов. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара. Их дочь выжила, и сейчас находится в московской больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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