В АТОР отреагировали на слухи о срыве курортного сезона в Крыму

20 июля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Туристы отменили не более 10% бронирований в Крыму, сообщил Владимир Константинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В Крыму продолжается курортный сезон, а массовых отмен бронирований не зафиксировано. Распространяемая в некоторых СМИ информация о срыве сезона отдыха является необъективной. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров Илья Уманский. «Мы не фиксируем большого количества аннуляций. Они присутствуют, но незначительно превышают естественный объем», — заявил Илья Уманский. Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем telegram-канале также заявил, что массовых отмен броней нет. «Данный показатель по Крыму не превышает десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров», — сообщил Константинов. Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы стали распространять информацию о срыве курортного сезона из-за теракта на Крымском мосту. Эти заявления основывались только на комментарии одной местной жительницы, которая сдает несколько коттеджей для туристов. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара. Их дочь выжила, и сейчас находится в московской больнице.

В Крыму продолжается курортный сезон, а массовых отмен бронирований не зафиксировано. Распространяемая в некоторых СМИ информация о срыве сезона отдыха является необъективной. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров Илья Уманский. «Мы не фиксируем большого количества аннуляций. Они присутствуют, но незначительно превышают естественный объем», — заявил Илья Уманский. Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем telegram-канале также заявил, что массовых отмен броней нет. «Данный показатель по Крыму не превышает десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров», — сообщил Константинов. Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы стали распространять информацию о срыве курортного сезона из-за теракта на Крымском мосту. Эти заявления основывались только на комментарии одной местной жительницы, которая сдает несколько коттеджей для туристов. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла супружеская пара. Их дочь выжила, и сейчас находится в московской больнице.