«Известия»: раненную на Крымском мосту девочку доставили в Москву

20 июля 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Раненая девочка находится в московской больнице, рассказал Роман Горбунов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Девочка, которая получила ранения в результате теракта на Крымском мосту, доставлена в больницу. Об этом сообщил анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов. «Во время эвакуации состояние ребенка было стабильным. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — заявил Роман Горбунов, его слова приводит «Известия». Он отметил, что врачи надеются на скорейшее выздоровление девочки. Ранее врачи сообщали, что раненая девочка находится в стабильном состоянии. 18 июля обсуждался вопрос о переводе ее в московскую больницу. Девочка получила ранения в результате подрыва Крымского моста, который организовала Украина. На мосту у ребенка погибли родители.

Девочка, которая получила ранения в результате теракта на Крымском мосту, доставлена в больницу. Об этом сообщил анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов. «Во время эвакуации состояние ребенка было стабильным. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — заявил Роман Горбунов, его слова приводит «Известия». Он отметил, что врачи надеются на скорейшее выздоровление девочки. Ранее врачи сообщали, что раненая девочка находится в стабильном состоянии. 18 июля обсуждался вопрос о переводе ее в московскую больницу. Девочка получила ранения в результате подрыва Крымского моста, который организовала Украина. На мосту у ребенка погибли родители.