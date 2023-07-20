«Известия»: раненную на Крымском мосту девочку доставили в Москву

Девочка, которая получила ранения в результате теракта на Крымском мосту, доставлена в больницу. Об этом сообщил анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов.
«Во время эвакуации состояние ребенка было стабильным. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — заявил Роман Горбунов, его слова приводит «Известия». Он отметил, что врачи надеются на скорейшее выздоровление девочки.
Ранее врачи сообщали, что раненая девочка находится в стабильном состоянии. 18 июля обсуждался вопрос о переводе ее в московскую больницу.
Девочка получила ранения в результате подрыва Крымского моста, который организовала Украина. На мосту у ребенка погибли родители.
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