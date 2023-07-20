«Известия»: раненную на Крымском мосту девочку доставили в Москву

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Раненая девочка находится в московской больнице, рассказал Роман Горбунов Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Девочка, которая получила ранения в результате теракта на Крымском мосту, доставлена в больницу. Об этом сообщил анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов.

«Во время эвакуации состояние ребенка было стабильным. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — заявил Роман Горбунов, его слова приводит «Известия». Он отметил, что врачи надеются на скорейшее выздоровление девочки.

Ранее врачи сообщали, что раненая девочка находится в стабильном состоянии. 18 июля обсуждался вопрос о переводе ее в московскую больницу.

Девочка получила ранения в результате подрыва Крымского моста, который организовала Украина. На мосту у ребенка погибли родители.

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Девочка, которая получила ранения в результате теракта на Крымском мосту, доставлена в больницу. Об этом сообщил анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов. «Во время эвакуации состояние ребенка было стабильным. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — заявил Роман Горбунов, его слова приводит «Известия». Он отметил, что врачи надеются на скорейшее выздоровление девочки. Ранее врачи сообщали, что раненая девочка находится в стабильном состоянии. 18 июля обсуждался вопрос о переводе ее в московскую больницу. Девочка получила ранения в результате подрыва Крымского моста, который организовала Украина. На мосту у ребенка погибли родители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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