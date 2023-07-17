Baza: два человека погибли в ЧП на Крымском мосту

Двое погибли и один пострадал в результате ЧП на Крымском мосту Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В ходе чрезвычайного происшествия на Крымском мосту предварительно известно о двух погибших и одном пострадавшем. Об этом сообщает Baza.

«По предварительным данным как минимум два человека погибли. <…> Еще один пострадал», — пишут авторы telegram-канала. Ранее сообщалось о ЧП на мосту. По версии авторов канала, произошло падение пролета Крымского моста.

URA.RU направило запрос в СК по республике Крым с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей воздержаться от поездок по мосту. Также он говорил, что будет оказана поддержка всем пострадавшим.