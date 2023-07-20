20 июля 2023

В челябинский вуз подали документы абитуриенты из десяти регионов

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Форум ректоров ВУЗов России и Казахстана. Челябинск, юургу
Выпускники Свердловской области создают большой наплыв поступающих в ЮУрГУ Фото:

В приемном конкурсе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) участвуют поступающие из десяти регионов. Наибольший наплыв студентов происходит из Свердловской области, заявила руководитель по работе с абитуриентами Юлия Болотина.

«Большой наплыв ребят из Свердловской области. Хороший приток абитуриентов приходится на Курганской и Оренбургскую области, Башкортостан, ХМАО и ЯНАО. В этом году проявляются также Чита и Хабаровск», — отметила Болотина на интервью пресс-центра «КП-Челябинск».

ЮУрГУ также пользуется популярностью среди выпускников Владимирской и Кировской областей. Болотина считает, что на это повлияло большое количество научных школ университета и достижения сотрудников.

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В приемном конкурсе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) участвуют поступающие из десяти регионов. Наибольший наплыв студентов происходит из Свердловской области, заявила руководитель по работе с абитуриентами Юлия Болотина. «Большой наплыв ребят из Свердловской области. Хороший приток абитуриентов приходится на Курганской и Оренбургскую области, Башкортостан, ХМАО и ЯНАО. В этом году проявляются также Чита и Хабаровск», — отметила Болотина на интервью пресс-центра «КП-Челябинск». ЮУрГУ также пользуется популярностью среди выпускников Владимирской и Кировской областей. Болотина считает, что на это повлияло большое количество научных школ университета и достижения сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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