В челябинский вуз подали документы абитуриенты из десяти регионов

В приемном конкурсе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) участвуют поступающие из десяти регионов. Наибольший наплыв студентов происходит из Свердловской области, заявила руководитель по работе с абитуриентами Юлия Болотина.
«Большой наплыв ребят из Свердловской области. Хороший приток абитуриентов приходится на Курганской и Оренбургскую области, Башкортостан, ХМАО и ЯНАО. В этом году проявляются также Чита и Хабаровск», — отметила Болотина на интервью пресс-центра «КП-Челябинск».
ЮУрГУ также пользуется популярностью среди выпускников Владимирской и Кировской областей. Болотина считает, что на это повлияло большое количество научных школ университета и достижения сотрудников.
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