В челябинский вуз подали документы абитуриенты из десяти регионов

21 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Выпускники Свердловской области создают большой наплыв поступающих в ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В приемном конкурсе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) участвуют поступающие из десяти регионов. Наибольший наплыв студентов происходит из Свердловской области, заявила руководитель по работе с абитуриентами Юлия Болотина. «Большой наплыв ребят из Свердловской области. Хороший приток абитуриентов приходится на Курганской и Оренбургскую области, Башкортостан, ХМАО и ЯНАО. В этом году проявляются также Чита и Хабаровск», — отметила Болотина на интервью пресс-центра «КП-Челябинск». ЮУрГУ также пользуется популярностью среди выпускников Владимирской и Кировской областей. Болотина считает, что на это повлияло большое количество научных школ университета и достижения сотрудников.

В приемном конкурсе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) участвуют поступающие из десяти регионов. Наибольший наплыв студентов происходит из Свердловской области, заявила руководитель по работе с абитуриентами Юлия Болотина. «Большой наплыв ребят из Свердловской области. Хороший приток абитуриентов приходится на Курганской и Оренбургскую области, Башкортостан, ХМАО и ЯНАО. В этом году проявляются также Чита и Хабаровск», — отметила Болотина на интервью пресс-центра «КП-Челябинск». ЮУрГУ также пользуется популярностью среди выпускников Владимирской и Кировской областей. Болотина считает, что на это повлияло большое количество научных школ университета и достижения сотрудников.