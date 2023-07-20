Россия ввела ограничения для британских дипломатов

Для дипломатов из Британии введут ограничения для поездок по России, сообщили в МИД РФ
В ответ на политику Великобритании, Россия вводит уведомительный порядок для сотрудников британских дипломатических миссий, что означает необходимость предварительного уведомления о маршруте и целях перед поездками в РФ. Об этом рассказали в МИД РФ.
«Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по российской территории», —
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