Россия ввела ограничения для британских дипломатов

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Для дипломатов из Британии введут ограничения для поездок по России, сообщили в МИД РФ Фото:

В ответ на политику Великобритании, Россия вводит уведомительный порядок для сотрудников британских дипломатических миссий, что означает необходимость предварительного уведомления о маршруте и целях перед поездками в РФ. Об этом рассказали в МИД РФ.

«Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по российской территории», — сообщается на официальном сайте МИД. Там добавили, что аналогичные требования также распространяются на дипломатические миссии США.

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В ответ на политику Великобритании, Россия вводит уведомительный порядок для сотрудников британских дипломатических миссий, что означает необходимость предварительного уведомления о маршруте и целях перед поездками в РФ. Об этом рассказали в МИД РФ. «Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по российской территории», — сообщается на официальном сайте МИД. Там добавили, что аналогичные требования также распространяются на дипломатические миссии США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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