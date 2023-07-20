Россия ввела ограничения для британских дипломатов 20 июля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 + Для дипломатов из Британии введут ограничения для поездок по России, сообщили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ответ на политику Великобритании, Россия вводит уведомительный порядок для сотрудников британских дипломатических миссий, что означает необходимость предварительного уведомления о маршруте и целях перед поездками в РФ. Об этом рассказали в МИД РФ. «Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по российской территории», — сообщается на официальном сайте МИД. Там добавили, что аналогичные требования также распространяются на дипломатические миссии США. В ответ на политику Великобритании, Россия вводит уведомительный порядок для сотрудников британских дипломатических миссий, что означает необходимость предварительного уведомления о маршруте и целях перед поездками в РФ. Об этом рассказали в МИД РФ. «Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по российской территории», — сообщается на официальном сайте МИД. Там добавили, что аналогичные требования также распространяются на дипломатические миссии США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям