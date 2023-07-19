Жители ЯНАО собирают красноголовики ведрами. Фото

20 июля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Грибник из Приуральского района сообщила о красивых красноголовиках Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Приуральском районе ЯНАО пошли красноголовики. Об этом URA.RU рассказала жительница села Катравож Татьяна Коновалова. «Мы дождались грибочков, ура. Набрали ведерко крепких красноголовиков», — рассказала корреспонденту агентства Татьяна. Она поделилась фото результатов «тихой охоты». На фото — урожай отборных грибов, и место, где они растут. Ранее URA.RU рассказало, что грибники из ЯНАО поделились местами, где можно собрать хороший урожай. Грибы пошли в Надымском и Шурышкарском районах, а также в Губкинском и Новом Уренгое. Результат сбора грибов в Приуральском районе Фото: читатель URA.RU Ведерко с отборными красноголовиками Фото: читатель URA.RU Грибы на лесной поляне Фото: читатель URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО пошли красноголовики. Об этом URA.RU рассказала жительница села Катравож Татьяна Коновалова. «Мы дождались грибочков, ура. Набрали ведерко крепких красноголовиков», — рассказала корреспонденту агентства Татьяна. Она поделилась фото результатов «тихой охоты». На фото — урожай отборных грибов, и место, где они растут. Ранее URA.RU рассказало, что грибники из ЯНАО поделились местами, где можно собрать хороший урожай. Грибы пошли в Надымском и Шурышкарском районах, а также в Губкинском и Новом Уренгое.