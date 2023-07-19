19 июля 2023

Жители ЯНАО собирают красноголовики ведрами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
Грибник из Приуральского района сообщила о красивых красноголовиках Фото:

В Приуральском районе ЯНАО пошли красноголовики. Об этом URA.RU рассказала жительница села Катравож Татьяна Коновалова.

«Мы дождались грибочков, ура. Набрали ведерко крепких красноголовиков», — рассказала корреспонденту агентства Татьяна.

Она поделилась фото результатов «тихой охоты». На фото — урожай отборных грибов, и место, где они растут.

Ранее URA.RU рассказало, что грибники из ЯНАО поделились местами, где можно собрать хороший урожай. Грибы пошли в Надымском и Шурышкарском районах, а также в Губкинском и Новом Уренгое.

Результат сбора грибов в Приуральском районе
Результат сбора грибов в Приуральском районе
Фото:
Ведерко с отборными красноголовиками
Ведерко с отборными красноголовиками
Фото:
Грибы на лесной поляне
Грибы на лесной поляне
Фото:

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В Приуральском районе ЯНАО пошли красноголовики. Об этом URA.RU рассказала жительница села Катравож Татьяна Коновалова. «Мы дождались грибочков, ура. Набрали ведерко крепких красноголовиков», — рассказала корреспонденту агентства Татьяна. Она поделилась фото результатов «тихой охоты». На фото — урожай отборных грибов, и место, где они растут. Ранее URA.RU рассказало, что грибники из ЯНАО поделились местами, где можно собрать хороший урожай. Грибы пошли в Надымском и Шурышкарском районах, а также в Губкинском и Новом Уренгое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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