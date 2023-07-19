Грибник из Приуральского района сообщила о красивых красноголовиках
В Приуральском районе ЯНАО пошли красноголовики. Об этом URA.RU рассказала жительница села Катравож Татьяна Коновалова.
«Мы дождались грибочков, ура. Набрали ведерко крепких красноголовиков», — рассказала корреспонденту агентства Татьяна.
Она поделилась фото результатов «тихой охоты». На фото — урожай отборных грибов, и место, где они растут.
Ранее URA.RU рассказало, что грибники из ЯНАО поделились местами, где можно собрать хороший урожай. Грибы пошли в Надымском и Шурышкарском районах, а также в Губкинском и Новом Уренгое.
Результат сбора грибов в Приуральском районе
Ведерко с отборными красноголовиками
Грибы на лесной поляне
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