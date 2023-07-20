Тюменский губернатор Моор рассказал, как отец учил его забивать гвозди

Губернатор Тюменской области Моор: мужчина должен уметь работать руками

Губернатор Моор поделился своими воспоминаниями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во время поездки в детский центр «Ребячья республика» губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как отец учил его работать руками и в качестве примера привел урок забивания гвоздей. Об этом он вспомнил во время общения с участниками профильной смены «Время Первых», которая является частью проекта «Российское движение детей и молодежи» (РДДМ). Слова Моора передал информационный центр правительства региона.

«Я когда маленький был, у меня папа учил. Фанерку берешь, одну фанерку так ставишь. И вот нужно было гвоздь вогнать в фанеру так, чтобы он не вылез. А если кривой, гвоздей же раньше много было таких. Гвоздь достаешь, поправил его и снова пошел», — передает инфоцентр воспоминания Моора об уроках от отца. По его словам, мужчина должен уметь и пилить, и приколотить, и справляться с домашними обязанностями.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор поехал в лагерь на празднование детского фестиваля, который организован в честь первого дня рождения РДДМ. Сам проект появился при поддержке президента РФ Владимира Путина и в Тюмени базовым центром для реализации его проектов стала именно «Ребячья республика».