19 июля 2023

Губернатор Моор осмотрел главный детский лагерь Тюмени

Глава Тюменской области Моор посетил детский центр «Ребячья Республика»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ОНФ. Тюмень, моор александр, портрет
Моор также примет участие в детском фестивале Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил детский центр «Ребячья республика». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Этот лагерь стал базовым для реализации программ проекта «Российское движение детей и молодежи» (РДДМ), который появился при поддержке президента РФ Владимира Путина.

«Александр Моор вместе с юными тюменцами открыл стелу „Движение первых“ на территории детского центра „Ребячья республика“. Сегодня глава региона принимает участие в детском фестивале который организован в честь празднования первого дня рождения Российского движения детей и молодежи», — указано в сообщении инфоцентра.

Также глава региона осмотрит территорию детского лагеря. В его планы входит общение с участниками профильной смены «Время Первых», которая является частью программы РДДМ.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил детский центр «Ребячья республика». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Этот лагерь стал базовым для реализации программ проекта «Российское движение детей и молодежи» (РДДМ), который появился при поддержке президента РФ Владимира Путина. «Александр Моор вместе с юными тюменцами открыл стелу „Движение первых“ на территории детского центра „Ребячья республика“. Сегодня глава региона принимает участие в детском фестивале который организован в честь празднования первого дня рождения Российского движения детей и молодежи», — указано в сообщении инфоцентра. Также глава региона осмотрит территорию детского лагеря. В его планы входит общение с участниками профильной смены «Время Первых», которая является частью программы РДДМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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