Губернатор Моор осмотрел главный детский лагерь Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил детский центр «Ребячья республика». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Этот лагерь стал базовым для реализации программ проекта «Российское движение детей и молодежи» (РДДМ), который появился при поддержке президента РФ Владимира Путина.
«Александр Моор вместе с юными тюменцами открыл стелу „Движение первых“ на территории детского центра „Ребячья республика“. Сегодня глава региона принимает участие в детском фестивале который организован в честь празднования первого дня рождения Российского движения детей и молодежи», — указано в сообщении инфоцентра.
Также глава региона осмотрит территорию детского лагеря. В его планы входит общение с участниками профильной смены «Время Первых», которая является частью программы РДДМ.
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