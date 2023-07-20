Пермский завод ищет актеров для съемок художественного фильма

Чусовской металлургический завод приглашает пермяков принять участие в кинопробах

20 июля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

На кастинг приглашают всех, кто умеет держаться в кадре и не боится камеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае Чусовской завод, входящий в состав «Объединенной металлургической компании», объявил кастинг для съемок художественного фильма. В пробах предлагают принять участие всем желающим, независимо от пола и возраста. «Мы снимаем фильм в Чусовом и находимся в поисках талантов. Если вы готовы стать героями художественного фильма „Фаталист“, участвуйте в кастинге. Мы ищем человека, который умеет держаться в кадре и не боится камеры. Выбираем естественную красоту и интересные типажи. Модельная внешность не нужна», — сообщается на странице завода в соцсети «ВКонтакте». Режиссером фильма является Светлана Желонкина, ранее снявшая художественный фильм о Выксунском заводе ОМК, а также работающая над корпоративным заводским мультсериалом «Железячки». «Фильм в Чусовом мы снимаем на заводе, а еще в городе. У фильма говорящее название, остальное пока что секрет», — пояснила URA.RU режиссер. Всех, кто хочет принять участие в кастинге, создатели фильма просят отметиться под соответствующим постом на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте». После этого с ними свяжутся и пригласят на кинопробы.

В Пермском крае Чусовской завод, входящий в состав «Объединенной металлургической компании», объявил кастинг для съемок художественного фильма. В пробах предлагают принять участие всем желающим, независимо от пола и возраста. «Мы снимаем фильм в Чусовом и находимся в поисках талантов. Если вы готовы стать героями художественного фильма „Фаталист“, участвуйте в кастинге. Мы ищем человека, который умеет держаться в кадре и не боится камеры. Выбираем естественную красоту и интересные типажи. Модельная внешность не нужна», — сообщается на странице завода в соцсети «ВКонтакте». Режиссером фильма является Светлана Желонкина, ранее снявшая художественный фильм о Выксунском заводе ОМК, а также работающая над корпоративным заводским мультсериалом «Железячки». «Фильм в Чусовом мы снимаем на заводе, а еще в городе. У фильма говорящее название, остальное пока что секрет», — пояснила URA.RU режиссер. Всех, кто хочет принять участие в кастинге, создатели фильма просят отметиться под соответствующим постом на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте». После этого с ними свяжутся и пригласят на кинопробы.