Силовики раскрыли личность рабочего, погибшего при обрушении крыши в свердловской ИК-5

При обрушении крыши в ИК-5 в Нижнем Тагиле погиб 56-летний монтажник

20 июля 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Погибшего нашли сотрудники оперативной группы, прибывшие на место ЧП Фото: Денис Моргунов © URA.RU При обрушении крыши в цехе исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле погиб 56-летний монтажник. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Следственно-оперативная группа установила личность погибшего при обрушении крыши в цехе ИК-5. Им оказался мужчина, 1967 года рождения. Он был монтажником, при падении получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал полковник Горелых. Горелых добавил, что при первом сигнале о происшествии, информации о погибшем не было. «Сообщение поступило в дежурную часть от врачей 20 июля в 15:55. Приехав на место ЧП, силовики выяснили, что погиб рабочий», — пояснил полковник. О гибели рабочего на территории ИК-5 сообщил и. о. руководителя свердловского Следственного комитета Анатолий Надбитов. По его словам, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по данному факту.

При обрушении крыши в цехе исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле погиб 56-летний монтажник. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Следственно-оперативная группа установила личность погибшего при обрушении крыши в цехе ИК-5. Им оказался мужчина, 1967 года рождения. Он был монтажником, при падении получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал полковник Горелых. Горелых добавил, что при первом сигнале о происшествии, информации о погибшем не было. «Сообщение поступило в дежурную часть от врачей 20 июля в 15:55. Приехав на место ЧП, силовики выяснили, что погиб рабочий», — пояснил полковник. О гибели рабочего на территории ИК-5 сообщил и. о. руководителя свердловского Следственного комитета Анатолий Надбитов. По его словам, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по данному факту.