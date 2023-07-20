Силовики раскрыли личность рабочего, погибшего при обрушении крыши в свердловской ИК-5

При обрушении крыши в ИК-5 в Нижнем Тагиле погиб 56-летний монтажник
© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшего нашли сотрудники оперативной группы, прибывшие на место ЧП Фото:

При обрушении крыши в цехе исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле погиб 56-летний монтажник. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Следственно-оперативная группа установила личность погибшего при обрушении крыши в цехе ИК-5. Им оказался мужчина, 1967 года рождения. Он был монтажником, при падении получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал полковник Горелых.

Горелых добавил, что при первом сигнале о происшествии, информации о погибшем не было. «Сообщение поступило в дежурную часть от врачей 20 июля в 15:55. Приехав на место ЧП, силовики выяснили, что погиб рабочий», — пояснил полковник.

О гибели рабочего на территории ИК-5 сообщил и. о. руководителя свердловского Следственного комитета Анатолий Надбитов. По его словам, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по данному факту.

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При обрушении крыши в цехе исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле погиб 56-летний монтажник. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Следственно-оперативная группа установила личность погибшего при обрушении крыши в цехе ИК-5. Им оказался мужчина, 1967 года рождения. Он был монтажником, при падении получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал полковник Горелых. Горелых добавил, что при первом сигнале о происшествии, информации о погибшем не было. «Сообщение поступило в дежурную часть от врачей 20 июля в 15:55. Приехав на место ЧП, силовики выяснили, что погиб рабочий», — пояснил полковник. О гибели рабочего на территории ИК-5 сообщил и. о. руководителя свердловского Следственного комитета Анатолий Надбитов. По его словам, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по данному факту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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