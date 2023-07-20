В Нижнем Тагиле на территории колонии при обрушении крыши погиб рабочий

ЧП произошло в колонии №5 в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На территории исправительной колонии №5 (ИК) в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 20 июля при обрушении крыши погиб рабочий. По данному факту сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, сообщил URA.RU и. о. руководителя регионального СК РФ Анатолий Надбитов.

«В Нижнем Тагиле днем 20 июля на территории ИК-5 погиб рабочий при обрушении крыши цеха. Сотрудники свердловского СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказал Надбитов. По данной статье виновного могут лишить свободы сроком до пяти лет.

На место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей и криминалистов. Они осмотрели место ЧП и допросили свидетелей. Силовики продолжают проверку, отметил Анатолий Надбитов.