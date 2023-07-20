20 июля 2023

Рогов: на Крымском мосту прозвучал сигнал воздушной тревоги

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Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост». Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил опертштаб Крыма и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги», — написал он в соцсети. «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», — оповещают громкоговорители.

Обновлено в 23:47 по московскому времени: движение по Крымскому мосту возобновили. Информацию передал оперштаб.

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Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил опертштаб Крыма и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги», — написал он в соцсети. «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», — оповещают громкоговорители. Обновлено в 23:47 по московскому времени: движение по Крымскому мосту возобновили. Информацию передал оперштаб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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