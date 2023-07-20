Рогов: на Крымском мосту прозвучал сигнал воздушной тревоги

Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост».
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил опертштаб Крыма и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги», — написал он в соцсети. «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», — оповещают громкоговорители.
Обновлено в 23:47 по московскому времени: движение по Крымскому мосту возобновили. Информацию передал оперштаб.
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