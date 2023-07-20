Путин наградил пермяков за работу на благо Отечества

21 июля 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил жителей Пермского края за их труд на благо Отечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил жителей Пермского края за работу на благо Отечества. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Веру Алексеевну Примакину замдиректора ОАО „Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала“ — „Пермэнерго“», — говорится в указе. Согласно указа президента награждена также Лариса Анатольевна Белецкая, директор ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и культуры» за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Ранее президент России наградил за трудовые успехи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» директора филиала ООО «Аргос» — ЧУРС в Пермском крае Олега Вострикова. Машинист подъемника этого же предприятия Валерий Устюжанин получил почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».

Президент России Владимир Путин наградил жителей Пермского края за работу на благо Отечества. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Веру Алексеевну Примакину замдиректора ОАО „Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала“ — „Пермэнерго“», — говорится в указе. Согласно указа президента награждена также Лариса Анатольевна Белецкая, директор ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и культуры» за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Ранее президент России наградил за трудовые успехи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» директора филиала ООО «Аргос» — ЧУРС в Пермском крае Олега Вострикова. Машинист подъемника этого же предприятия Валерий Устюжанин получил почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».