В Челябинской области на границе с Казахстаном вечером 20 июля образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«В Челябинской области на границе с Казахстаном собралась километровая очередь из машин. В огромной пробке стоят легковые и грузовые автомобили», — рассказали читатели URA.RU.
Журналист URA.RU направил запрос в Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области с просьбой объяснить причину пробки на границе с республикой Казахстан. На момент опубликования новости ответ не поступил.
Ранее в Челябинской области из-за аномальной жары вводили запрет на движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. Запрет вводился, в том числе, на федеральную трассу А-310 на границе с республикой Казахстан.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.