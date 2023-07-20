В Челябинской области на границе с Казахстаном образовалась огромная пробка. Видео

21 июля 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области на границе с Казахстаном собралась километровая очередь из машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области на границе с Казахстаном вечером 20 июля образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «В Челябинской области на границе с Казахстаном собралась километровая очередь из машин. В огромной пробке стоят легковые и грузовые автомобили», — рассказали читатели URA.RU. Журналист URA.RU направил запрос в Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области с просьбой объяснить причину пробки на границе с республикой Казахстан. На момент опубликования новости ответ не поступил. Ранее в Челябинской области из-за аномальной жары вводили запрет на движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. Запрет вводился, в том числе, на федеральную трассу А-310 на границе с республикой Казахстан.

В Челябинской области на границе с Казахстаном вечером 20 июля образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «В Челябинской области на границе с Казахстаном собралась километровая очередь из машин. В огромной пробке стоят легковые и грузовые автомобили», — рассказали читатели URA.RU. Журналист URA.RU направил запрос в Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области с просьбой объяснить причину пробки на границе с республикой Казахстан. На момент опубликования новости ответ не поступил. Ранее в Челябинской области из-за аномальной жары вводили запрет на движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. Запрет вводился, в том числе, на федеральную трассу А-310 на границе с республикой Казахстан.