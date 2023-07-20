20 июля 2023

В Челябинской области на границе с Казахстаном образовалась огромная пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
В Челябинской области на границе с Казахстаном собралась километровая очередь из машин Фото:

В Челябинской области на границе с Казахстаном вечером 20 июля образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«В Челябинской области на границе с Казахстаном собралась километровая очередь из машин. В огромной пробке стоят легковые и грузовые автомобили», — рассказали читатели URA.RU.

Журналист URA.RU направил запрос в Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области с просьбой объяснить причину пробки на границе с республикой Казахстан. На момент опубликования новости ответ не поступил.

Ранее в Челябинской области из-за аномальной жары вводили запрет на движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. Запрет вводился, в том числе, на федеральную трассу А-310 на границе с республикой Казахстан.

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В Челябинской области на границе с Казахстаном вечером 20 июля образовалась огромная пробка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «В Челябинской области на границе с Казахстаном собралась километровая очередь из машин. В огромной пробке стоят легковые и грузовые автомобили», — рассказали читатели URA.RU. Журналист URA.RU направил запрос в Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области с просьбой объяснить причину пробки на границе с республикой Казахстан. На момент опубликования новости ответ не поступил. Ранее в Челябинской области из-за аномальной жары вводили запрет на движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. Запрет вводился, в том числе, на федеральную трассу А-310 на границе с республикой Казахстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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