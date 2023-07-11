В Челябинской области продлили ограничения для грузовиков из-за жары

12 июля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Жара продолжает «тормозить» фуры на дорогах Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за аномальной жары в Челябинской области 12 июля вновь введен запрет на движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В связи с температурой воздуха свыше 32 градусов с 12:00 до 20:00 вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать 12 июля», — пояснили URA.RU в ведомстве. Запрет вводится для следующих участков автомобильных дорог общего пользования: федеральная трасса А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан 16 км — 146 км;

федеральная трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км;

федеральная трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Тюмени 0 км — 91 км;

федеральная трасса Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган 125 км — 356 км;

федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 1548 км — 1871 км;

федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу 11 км — 130 км.

Из-за аномальной жары в Челябинской области 12 июля вновь введен запрет на движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В связи с температурой воздуха свыше 32 градусов с 12:00 до 20:00 вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать 12 июля», — пояснили URA.RU в ведомстве. Запрет вводится для следующих участков автомобильных дорог общего пользования: