Вылет самолета был намечен на ночь 22 июля
В Екатеринбурге отменили рейс U6-2955 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд (Таджикистан). Лайнер должен был вылететь из уральской столицы ночью 22 июля, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.
«Рейс U6-2955 отменен. Самолет должен был вылететь 22 июля из Екатеринбурга в Худжанд», — следует из данных с сайта Кольцово.
На сайте аэропорта не указана причина отмены рейса. Журналист URA.RU отправил запрос в «Уральские авиалинии», ответ на момент публикации не поступил.
Рейс должен бы состояться 22 июля
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