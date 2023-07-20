20 июля 2023

В Екатеринбурге отменили рейс «Уральских авиалиний» в Таджикистан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Вылет самолета был намечен на ночь 22 июля Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс U6-2955 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд (Таджикистан). Лайнер должен был вылететь из уральской столицы ночью 22 июля, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

«Рейс U6-2955 отменен. Самолет должен был вылететь 22 июля из Екатеринбурга в Худжанд», — следует из данных с сайта Кольцово.

На сайте аэропорта не указана причина отмены рейса. Журналист URA.RU отправил запрос в «Уральские авиалинии», ответ на момент публикации не поступил.

Рейс должен бы состояться 22 июля
Рейс должен бы состояться 22 июля

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В Екатеринбурге отменили рейс U6-2955 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд (Таджикистан). Лайнер должен был вылететь из уральской столицы ночью 22 июля, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Рейс U6-2955 отменен. Самолет должен был вылететь 22 июля из Екатеринбурга в Худжанд», — следует из данных с сайта Кольцово. На сайте аэропорта не указана причина отмены рейса. Журналист URA.RU отправил запрос в «Уральские авиалинии», ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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