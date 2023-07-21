Пентагон уличил торговцев в краже переданного Западом Украине оружия

Преступную деятельность пресекли спецслужбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Часть вооружения, отправленная западными странами Украине, украдена торговцами оружия. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона США.

«Пентагон узнал, что часть поставленных Киеву вооружений была похищена торговцами оружием», — передает информацию CNN . В документе описаны случаи хищения.

К примеру, летом 2022 года преступники выдали себя за представителей гуманитарной миссии и похитили 17 тысяч долларов. Чуть позже были украдены 60 винтовой и тысяча патронов. Уточняется, что в итоге преступную деятельность пресекли спецслужбы. Также в отчете говорится, что Киев не смог произвести требуемый мониторинг использования вооружения, которое было отправлено из США.

США и западные страны поставляют вооружение Украине с начала спецоперации. По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, в последнее время Запад поменял стратегию вооружения ВСУ. Теперь страны обещают ремонтировать и обслуживать ранее переданную технику.