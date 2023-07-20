В челябинском вузе на одно бюджетное место претендуют 50 человек

Самым популярным направлением в ЮУрГУ стал юридический институт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) на одно бюджетное место по юридическим направлениям претендуют 50 абитуриентов. Об этом заявила директор юридического института ЮУрГУ Елена Титова по предварительным результатам приемной кампании.

«В этом году у нас на одно бюджетное место 50 человек в юридическом институте. Пользуются спросом направления „юриспруденция“, „правоохранительная деятельность“ и „судебно-прокурорская деятельность“», — заявила Титова на интервью пресс-центра «КП-Челябинск».

Руководитель по работе с абитуриентами Юлия Болотина уточнила, что среди поступающих юридического института многие имеют максимальные баллы по ЕГЭ. При этом институт не первый год становится лидером среди направлений ЮУрГУ.

Директор учебно-спортивного комплекса Вадим Эрлих отметил востребованность направления «туризм и гостеприимство». Согласно статистике, на одно бюджетное место претендует 26 человек. Пока средний балл конкурса оценить нельзя, но велика вероятность, что он будет выше результатов 2022 года, считает Эрлих.