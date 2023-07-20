20 июля 2023

В челябинском вузе на одно бюджетное место претендуют 50 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , добро пожаловать, юургу
Самым популярным направлением в ЮУрГУ стал юридический институт Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) на одно бюджетное место по юридическим направлениям претендуют 50 абитуриентов. Об этом заявила директор юридического института ЮУрГУ Елена Титова по предварительным результатам приемной кампании.

«В этом году у нас на одно бюджетное место 50 человек в юридическом институте. Пользуются спросом направления „юриспруденция“, „правоохранительная деятельность“ и „судебно-прокурорская деятельность“», — заявила Титова на интервью пресс-центра «КП-Челябинск».

Руководитель по работе с абитуриентами Юлия Болотина уточнила, что среди поступающих юридического института многие имеют максимальные баллы по ЕГЭ. При этом институт не первый год становится лидером среди направлений ЮУрГУ.

Директор учебно-спортивного комплекса Вадим Эрлих отметил востребованность направления «туризм и гостеприимство». Согласно статистике, на одно бюджетное место претендует 26 человек. Пока средний балл конкурса оценить нельзя, но велика вероятность, что он будет выше результатов 2022 года, считает Эрлих.

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В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) на одно бюджетное место по юридическим направлениям претендуют 50 абитуриентов. Об этом заявила директор юридического института ЮУрГУ Елена Титова по предварительным результатам приемной кампании. «В этом году у нас на одно бюджетное место 50 человек в юридическом институте. Пользуются спросом направления „юриспруденция“, „правоохранительная деятельность“ и „судебно-прокурорская деятельность“», — заявила Титова на интервью пресс-центра «КП-Челябинск». Руководитель по работе с абитуриентами Юлия Болотина уточнила, что среди поступающих юридического института многие имеют максимальные баллы по ЕГЭ. При этом институт не первый год становится лидером среди направлений ЮУрГУ. Директор учебно-спортивного комплекса Вадим Эрлих отметил востребованность направления «туризм и гостеприимство». Согласно статистике, на одно бюджетное место претендует 26 человек. Пока средний балл конкурса оценить нельзя, но велика вероятность, что он будет выше результатов 2022 года, считает Эрлих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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