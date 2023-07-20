20 июля 2023

В Свердловской области потушили крупный лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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На Среднем Урале потушили крупный пожар в лесу Фото:
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Пожары в Свердловской области

В лесах Верхнепышминского района (Свердловская область) ликвидирован крупный пожар общей площадью 845 гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторами лесных участков ликвидирован крупный лесной пожар в Верхнепышминском районе на площади 845 гектаров», — сказано в сообщении. Также в Невьянском и Кировградском районах локализован пожар на общей площади 1,5 тысячи гектаров.

В тушении возгораний задействованы 136 специалистов и 23 единицы спецтехники. «Снижение ущерба от лесных пожаров является одной из приоритетных задач национального проекта „Экология“», — добавили в пресс-службе свердловского правительства.

Ранее URA.RU писало, что в Михайловске загорелся цех в промзоне. Из здания эвакуировались 101 человек. На борьбу с огнем привлекли 15 специалистов и восемь единиц техники.

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В лесах Верхнепышминского района (Свердловская область) ликвидирован крупный пожар общей площадью 845 гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона. «Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторами лесных участков ликвидирован крупный лесной пожар в Верхнепышминском районе на площади 845 гектаров», — сказано в сообщении. Также в Невьянском и Кировградском районах локализован пожар на общей площади 1,5 тысячи гектаров. В тушении возгораний задействованы 136 специалистов и 23 единицы спецтехники. «Снижение ущерба от лесных пожаров является одной из приоритетных задач национального проекта „Экология“», — добавили в пресс-службе свердловского правительства. Ранее URA.RU писало, что в Михайловске загорелся цех в промзоне. Из здания эвакуировались 101 человек. На борьбу с огнем привлекли 15 специалистов и восемь единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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