В Свердловской области потушили крупный лесной пожар

21 июля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале потушили крупный пожар в лесу Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В лесах Верхнепышминского района (Свердловская область) ликвидирован крупный пожар общей площадью 845 гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона. «Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторами лесных участков ликвидирован крупный лесной пожар в Верхнепышминском районе на площади 845 гектаров», — сказано в сообщении. Также в Невьянском и Кировградском районах локализован пожар на общей площади 1,5 тысячи гектаров. В тушении возгораний задействованы 136 специалистов и 23 единицы спецтехники. «Снижение ущерба от лесных пожаров является одной из приоритетных задач национального проекта „Экология“», — добавили в пресс-службе свердловского правительства. Ранее URA.RU писало, что в Михайловске загорелся цех в промзоне. Из здания эвакуировались 101 человек. На борьбу с огнем привлекли 15 специалистов и восемь единиц техники.

В лесах Верхнепышминского района (Свердловская область) ликвидирован крупный пожар общей площадью 845 гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона. «Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторами лесных участков ликвидирован крупный лесной пожар в Верхнепышминском районе на площади 845 гектаров», — сказано в сообщении. Также в Невьянском и Кировградском районах локализован пожар на общей площади 1,5 тысячи гектаров. В тушении возгораний задействованы 136 специалистов и 23 единицы спецтехники. «Снижение ущерба от лесных пожаров является одной из приоритетных задач национального проекта „Экология“», — добавили в пресс-службе свердловского правительства. Ранее URA.RU писало, что в Михайловске загорелся цех в промзоне. Из здания эвакуировались 101 человек. На борьбу с огнем привлекли 15 специалистов и восемь единиц техники.