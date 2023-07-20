В Свердловской области потушили крупный лесной пожар

В лесах Верхнепышминского района (Свердловская область) ликвидирован крупный пожар общей площадью 845 гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.
«Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторами лесных участков ликвидирован крупный лесной пожар в Верхнепышминском районе на площади 845 гектаров», — сказано в сообщении. Также в Невьянском и Кировградском районах локализован пожар на общей площади 1,5 тысячи гектаров.
В тушении возгораний задействованы 136 специалистов и 23 единицы спецтехники. «Снижение ущерба от лесных пожаров является одной из приоритетных задач национального проекта „Экология“», — добавили в пресс-службе свердловского правительства.
Ранее URA.RU писало, что в Михайловске загорелся цех в промзоне. Из здания эвакуировались 101 человек. На борьбу с огнем привлекли 15 специалистов и восемь единиц техники.
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