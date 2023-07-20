20 июля 2023

Челябинские пограничники назвали причину пробок на границе с Казахстаном

Причиной пробок на пункте пропуска Бугристое в Челябинской области стало сезонное увеличение нагрузки
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной затора стало сезонное увеличение нагрузки на пункт пропуска через границу Фото:

Челябинские пограничники причиной пробок на границе с Казахстаном назвали сезонное увеличение нагрузки на пункт пропуска Бугристое. Об этом URA.RU 21 июля сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

«Скопление транспортных средств и увеличение времени на прохождение пограничного контроля возможно из-за сезонного увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок через госграницу в пункте пропуска Бугристое. Для пересечения границы также действуют пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район)», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве просят с пониманием относиться к проверкам на право пресечения границы. Меры существуют для обеспечения безопасности граждан и выявления противоправной деятельности.

В Челябинской области на границе с Казахстаном вечером 20 июля образовалась километровая пробка. О том, что на пропускном пункте скопился затор из легковых и грузовых машин, сообщили URA.RU читатели.

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Челябинские пограничники причиной пробок на границе с Казахстаном назвали сезонное увеличение нагрузки на пункт пропуска Бугристое. Об этом URA.RU 21 июля сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. «Скопление транспортных средств и увеличение времени на прохождение пограничного контроля возможно из-за сезонного увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок через госграницу в пункте пропуска Бугристое. Для пересечения границы также действуют пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район)», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве просят с пониманием относиться к проверкам на право пресечения границы. Меры существуют для обеспечения безопасности граждан и выявления противоправной деятельности. В Челябинской области на границе с Казахстаном вечером 20 июля образовалась километровая пробка. О том, что на пропускном пункте скопился затор из легковых и грузовых машин, сообщили URA.RU читатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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