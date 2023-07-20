Челябинские пограничники назвали причину пробок на границе с Казахстаном

Причиной пробок на пункте пропуска Бугристое в Челябинской области стало сезонное увеличение нагрузки

Причиной затора стало сезонное увеличение нагрузки на пункт пропуска через границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинские пограничники причиной пробок на границе с Казахстаном назвали сезонное увеличение нагрузки на пункт пропуска Бугристое. Об этом URA.RU 21 июля сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

«Скопление транспортных средств и увеличение времени на прохождение пограничного контроля возможно из-за сезонного увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок через госграницу в пункте пропуска Бугристое. Для пересечения границы также действуют пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район)», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве просят с пониманием относиться к проверкам на право пресечения границы. Меры существуют для обеспечения безопасности граждан и выявления противоправной деятельности.

В Челябинской области на границе с Казахстаном вечером 20 июля образовалась километровая пробка. О том, что на пропускном пункте скопился затор из легковых и грузовых машин, сообщили URA.RU читатели.