В Челябинской области ночные температуры опустятся до шести градусов. Скрин

21 июля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

В регионе ночью 22 июля температура в низинах опустится до плюс шести градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 22 июля ночные температуры опустятся до шести градусов. 23 июля возможны грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 22 июля температура ночью в низинах опустится до плюс шести градусов, на остальной местности будет колебаться в пределах 9-14. Днем температура поднимется до 20-25 градусов тепла. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. 23 июля пройдут дожди и грозы с сильным ветром. Ночью температура составит плюс 11-16 градусов, днем — плюс 21-26 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске на выходных с 22 по 23 июля возможны небольшие и кратковременные дожди. Температура ночью будет колебаться в пределах плюс 12-15 градусов, днем — 23-25 градусов тепла. Ветер с порывами, достигающими 14 метров в секунду, поднимется днем 23 июля. Скрин: сайт челябинского ЦГМС Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области 22 июля ночные температуры опустятся до шести градусов. 23 июля возможны грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 22 июля температура ночью в низинах опустится до плюс шести градусов, на остальной местности будет колебаться в пределах 9-14. Днем температура поднимется до 20-25 градусов тепла. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. 23 июля пройдут дожди и грозы с сильным ветром. Ночью температура составит плюс 11-16 градусов, днем — плюс 21-26 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске на выходных с 22 по 23 июля возможны небольшие и кратковременные дожди. Температура ночью будет колебаться в пределах плюс 12-15 градусов, днем — 23-25 градусов тепла. Ветер с порывами, достигающими 14 метров в секунду, поднимется днем 23 июля.