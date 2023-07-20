20 июля 2023

В Челябинской области ночные температуры опустятся до шести градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская иллюминация к Новому году. Челябинск, ночь, иллюминация, автотранспорт, час пик, улицы города
В регионе ночью 22 июля температура в низинах опустится до плюс шести градусов Фото:

В Челябинской области 22 июля ночные температуры опустятся до шести градусов. 23 июля возможны грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области 22 июля температура ночью в низинах опустится до плюс шести градусов, на остальной местности будет колебаться в пределах 9-14. Днем температура поднимется до 20-25 градусов тепла. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. 23 июля пройдут дожди и грозы с сильным ветром. Ночью температура составит плюс 11-16 градусов, днем — плюс 21-26 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске на выходных с 22 по 23 июля возможны небольшие и кратковременные дожди. Температура ночью будет колебаться в пределах плюс 12-15 градусов, днем — 23-25 градусов тепла. Ветер с порывами, достигающими 14 метров в секунду, поднимется днем 23 июля.

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В Челябинской области 22 июля ночные температуры опустятся до шести градусов. 23 июля возможны грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 22 июля температура ночью в низинах опустится до плюс шести градусов, на остальной местности будет колебаться в пределах 9-14. Днем температура поднимется до 20-25 градусов тепла. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. 23 июля пройдут дожди и грозы с сильным ветром. Ночью температура составит плюс 11-16 градусов, днем — плюс 21-26 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске на выходных с 22 по 23 июля возможны небольшие и кратковременные дожди. Температура ночью будет колебаться в пределах плюс 12-15 градусов, днем — 23-25 градусов тепла. Ветер с порывами, достигающими 14 метров в секунду, поднимется днем 23 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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