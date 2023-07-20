20 июля 2023

В Кургане продлили закрытие улицы из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
В Кургане почти на две недели продлили перекрытие улицы Орлова Фото:

В Кургане продлили закрытие движения на участке дороги по улице Орлова. Такое решение принято из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщается в группе компании «Водный Союз» в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с устранением аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения диаметром 300 мм по улице Орлова, будет продлено закрытие движения автотранспорта. Это коснется участка дороги на данной улице от Куйбышева до Сибирской. Движение закрыто до 21 августа 2023 года», — указано в посте компании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц закрывали дорогу из-за ремонта водопровода. На тот момент, движение для транспорта планировали открыть 5 августа.

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В Кургане продлили закрытие движения на участке дороги по улице Орлова. Такое решение принято из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщается в группе компании «Водный Союз» в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с устранением аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения диаметром 300 мм по улице Орлова, будет продлено закрытие движения автотранспорта. Это коснется участка дороги на данной улице от Куйбышева до Сибирской. Движение закрыто до 21 августа 2023 года», — указано в посте компании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц закрывали дорогу из-за ремонта водопровода. На тот момент, движение для транспорта планировали открыть 5 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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